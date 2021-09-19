22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Ще й в інтернеті: Світова серія покеру розширила календар турнірів на 2021 рік

Анатолій Дерека
19 вересня, 16:50
WSOP розіграє 88 браслетів в офлайні, а також 11 – на своєму офіційному сайті

На офіційному сайті WSOP буде розіграно 11 браслетів / Фото: WSOP

Менш ніж через два тижні стартує Світова серія покеру в Лас-Вегасі. Вперше зі старту пандемії коронавірусу WSOP пройде в офлайн-режимі.

Втім, організація вже давно приділяє увагу й онлайн-покеру. Так, в липні та серпні WSOP провела дві великі серії в інтернеті, розігравши по 33 браслети в кожній.

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Тепер же організатори анонсували ще 11 онлайн-турнірів, які пройдуть під час живої WSOP. Мінімальний бай-ін буде складати 400 доларів, а максимальний – 7777 доларів.

"Наша філософія завжди полягала в тому, щоб надати гравцям більше можливостей, ніж будь-яка покерна серія в світі. Онлайн-браслети WSOP мають великий послужний список значних призових фондів.

Це робить їх відмінним варіантом для гравців, які хочуть грати за декількома столами під час живого турніру або грати, не виходячи з дому чи готелю ", – заявив виконавчий директор WSOP Тай Стюарт.

Правда, зіграти з будь-якої точки світу у покеристів вийде. 10 з 11 подій будуть доступні лише зі штатів Невада або Нью-Джерсі, а ще один івент буде відкритий для гравців з Пенсільванії.

У момент гри учасникам потрібно перебувати у відповідному штаті. Всі турніри будуть проходити на офіційному сайті WSOP.

Дата Турнір Штат Ре-ентрі Бай-ін
13 жовтняWSOP.com Online Bracelet NL Hold'emНевада / Нью-Джерсіні5300
23 жовтняWSOP.com Online Bracelet NL Hold'em BIG 500Невада / Нью-Джерсітак500
310 жовтняWSOP.com Online Bracelet NL Hold'em Ultra DeepstackНевада / Нью-Джерсітак400
417 жовтняWSOP.com Online Bracelet PLO Crazy 8's 8-MaxНевада / Нью-Джерсітак888
524 жовтняWSOP.com Online Bracelet ChampionshipНевада / Нью-Джерсітак1000
631 жовтняWSOP.com Online BraceletНевада / Нью-Джерсітак666
77 листопадаWSOP.com Online Bracelet NL Hold'em High Roller 8 MaxНевада / Нью-Джерсітак3200
814 листопадаWSOP.com Online Bracelet Lucky 7's No Limit Hold'em High RollerНевада / Нью-Джерсітак7777
914 листопадаWSOP.com Online Bracelet Lucky 7's No Limit Hold'emНевада / Нью-Джерсітак777
1021 листопадаWSOP.com Online Bracelet Mini Main EventНевада / Нью-Джерсіні1000
1121 листопадаWSOP.com Online Bracelet Mini Main EventПенсильваніяні1 000

Нагадаємо, що в офлайні WSOP розіграють аж 88 браслетів з 30 вересня по 17 листопада. До речі, організатори Світової серії покеру пускатимуть на івенти лише вакцинованих від коронавірусу покеристів.

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