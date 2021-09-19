22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Главная Игра Новости покера

Еще и в интернете: Мировая серия покера расширила календарь турниров на 2021 год

Анатолий Дерека
19 сентября, 16:50
WSOP разыграет 88 браслетов в офлайне, а также 11 – на своем официальном сайте

На официальном сайте WSOP будет разыграно 11 браслетов / Фото: WSOP

Менее, чем через две недели стартует Мировая серия покера в Лас-Вегасе. Впервые со старта пандемии коронавируса WSOP пройдет в офлайн-режиме.

Впрочем, организация уже давно уделяет внимание и онлайн-покеру. Так, в июле и августе WSOP провела две крупные серии в интернете, разыграв по 33 браслета в каждой.

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Теперь же организаторы анонсировали еще 11 онлайн-турниров, которые пройдут во время живой WSOP. Минимальный бай-ин будет составлять 400 долларов, а максимальный – 7777 долларов.

"Наша философия всегда заключалась в том, чтобы предоставить игрокам больше возможностей, чем любая покерная серия в мире. Онлайн-браслеты WSOP имеют большой послужной список значительных призовых фондов.

Это делает их отличным вариантом для игроков, которые хотят играть за несколькими столами во время живого турнира или играть, не выходя из дома или отеля", – заявил исполнительный директор WSOP Тай Стюарт.

Правда, сыграть из любой точки мира у покеристов не выйдет. 10 из 11 событий будут доступны лишь из штатов Невада или Нью-Джерси, а еще один ивент будет открыт для игроков из Пенсильвании.

В момент игры участникам нужно находиться в соответствующем штате. Все турниры будут проходить на официальном сайте WSOP.

ДатаТурнирШтатРе-энтриБай-ин
13 октябряWSOP.com Online Bracelet NL Hold’emНевада / Нью-Джерсинет5300
23 октябряWSOP.com Online Bracelet NL Hold’em BIG 500Невада / Нью-Джерсида500
310 октябряWSOP.com Online Bracelet NL Hold’em Ultra DeepstackНевада / Нью-Джерсида400
417 октябряWSOP.com Online Bracelet PLO Crazy 8’s 8-MaxНевада / Нью-Джерсида888
524 октябряWSOP.com Online Bracelet ChampionshipНевада / Нью-Джерсида1000
631 октябряWSOP.com Online BraceletНевада / Нью-Джерсида666
77 ноябряWSOP.com Online Bracelet NL Hold’em High Roller 8 MaxНевада / Нью-Джерсида3200
814 ноябряWSOP.com Online Bracelet Lucky 7’s No Limit Hold’em High RollerНевада / Нью-Джерсида7777
914 ноябряWSOP.com Online Bracelet Lucky 7’s No Limit Hold’emНевада / Нью-Джерсида777
1021 ноябряWSOP.com Online Bracelet Mini Main EventНевада / Нью-Джерсинет1000
1121 ноябряWSOP.com Online Bracelet Mini Main EventПенсильваниянет1000

Напомним, что в офлайне WSOP разыграют аж 88 браслетов с 30 сентября по 17 ноября. К слову, организаторы Мировой серии покера будут пускать на ивенты лишь вакцинированных от коронавируса покеристов.

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