13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Епатажний гравець наосліп вибив суперника зі столу, поки роздавав інтерв'ю (відео)

Анатолій Дерека
13 листопада, 18:45
Пет Лайонс вирішив показати свою крутість журналісту та підтримав ставку опонента із закритими картами. Успіх був на його боці

Пет Лайонс порадував публіку на WSOP / Фото: Pokernews

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру 2021. WSOP стартувала наприкінці вересня, а 4 листопада розпочався Main Event.

Загалом на топ-подію зареєструвалося 6650 гравців, з яких 1К потрапили до призів. В одному з перших днів порадував публіку епатажний покерист Пет Лайонс.

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У гравця вирішили взяти інтерв'ю за ігровим столом. Журналіст поцікавився, чому Пета називають "знаменитим". Хлопець вирішив показати себе і заявив: "Зараз побачиш".

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Після цих слів Лайонс отримав карти і не дивлячись підняв ставки, заявивши, що йому байдуже, якщо він програє. Можливо, Пет не розраховував, що його опонент піде в олл-ін, проте гравець не знітився і наосліп підтримав ставку.

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Виявилось, що Пету на руки роздали хрестові 65, тоді як опонента – одномісні АТ. При цьому на флопі випав туз, проте на рівері Лайонсу прилетів хрестовий флеш. Лайонс потонув у оваціях, кричачи: "Ось тому мене називають знаменитим".

Цікаво, що вже через кілька роздач Пет все ж таки залишив івент, завершивши його на 2372 місці без призів. За свою кар'єру покерист заробив 1,7 мільйона доларів, а минулого року взяв браслет WSOP в онлайні