Эпатажный игрок вслепую выбил соперника из-за стола, пока раздавал интервью (видео)

Пэт Лайонс повеселил публику на WSOP / Фото: Pokernews

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. WSOP стартовала в конце сентября, а 4 ноября начался Main Event.

Всего на топ-событие зарегистрировалось 6650 игроков, из которых 1К попали в призы. В одном из первых дней повеселил публику эпатажный покерист Пэт Лайонс.

Реклама

У игрока решили взять интервью прямо за игровым столом. Журналист поинтересовался, почему Пэта называют "знаменитым". Парень решил показать себя и заявил: "Сейчас увидишь".

Читайте также: Трое украинцев остаются в гонке за победой на главном турнире года

После этих слов Лайонс получил карты и не глядя поднял ставки, заявив, что ему все равно, если он проиграет. Возможно, Пэт не рассчитывал, что его оппонент пойдет в олл-ин, однако игрок не стушевался и вслепую поддержал ставку.

Реклама

Оказалось, что Пэту на руки раздали крестовые 65, тогда как оппонента – одномастные АТ. При этом на флопе выпал туз, однако к риверу Лайонсу прилетел крестовый флеш. Лайонс утонул в овациях, крича: "Вот поэтому меня называют знаменитым".

Забавно, что уже через несколько раздач Пэт все же покинул ивент, завершив его на 2372 месте без призов. За свою карьеру покерист заработал 1,7 миллиона долларов, а в прошлом году взял браслет WSOP в онлайне.