Двоє українців заробили 80 тисяч в інтернеті за день

Український покерист Андрій Новак / Фото: Pokeroff

В одному з відомих інтернет-румів світу триває весняний чемпіонат з онлайн-покеру (SCOOP). Беруть участь в івентах та українці.

На початку серії представники нашої країни підняли за кілька днів понад 40 тисяч. Вчора успіх святкували ще двоє українців, що принесло їм на двох майже 80 тисяч доларів.

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В івенті Midweek Freeze за 5К зібрався 81 вхід, серед учасників був і наш спортсмен Андрій Держипільський. Українець зумів посісти третє місце та заробити 61,3К призових. Переможцем та володарем 109 тисяч став канадець Еліо Фокс.

Дешевший турнір вирішив підкорити Андрій Новак. Наш співвітчизник не пошкодував 1 тисячу американських грошей заради івенту 6-max PKO Freezeout по Безлімітному Холдему.

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Загалом на подію було зроблено 227 входів. Андрій же зайняв 4 місце, що дозволило йому виграти 17,3 тисяч доларів. Також варто відзначити, що в Івенті Side Event Daily Cooldown тріумфував аргентинець Алехандро Лококо. Його призові становили 19,3 тисячі.