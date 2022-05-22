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Двое украинцев заработал 80 тысяч в интернете за день

Анатолий Дерека
22 мая, 21:57
Андрей Держипильский и Андрей Новак удачно выступили в онлайн-ивентах по покеру, заработав солидную сумму

Украинский покерист Андрей Новак / Фото: Pokeroff

В одном из известных интернет-румов мира продолжается весенний чемпионат по онлайн-покеру (SCOOP). Участвуют в ивентах и украинцы.

В начале серии представители нашей страны подняли за пару дней более 40 тысяч. Вчера же успех праздновали еще двое украинцев, что принесло им на двоих почти 80 тысяч долларов.

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В ивенте Midweek Freeze за 5К собрался 81 вход, а среди участников был и наш спортсмен Андрей Держипильский. Украинец сумел занять третьем место и заработать 61,3К призовых. Победителем и обладателем 109 тысяч стал канадец Элио Фокс.

Более дешевый турнир решил покорить Андрей Новак. Наш соотечественник не пожалел 1 тысячу американских денег ради ивента 6-max PKO Freezeout по Безлимитному Холдему.

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Всего в событие было сделано 227 входов. Андрей же занял 4 место, что позволило ему выиграть 17,3 тысячи долларов. Также стоит отметить, что в ивенте Side Event Daily Cooldown триумфовал аргентинец Алехандро Лококо. Его призовые составили 19,3 тысячи.