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Трое украинцев заработали более 25 тысяч долларов на покере в интернете

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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13 мая, 14:43
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Наши соотечественники сумели неплохо заработать на весеннем чемпионате по онлайн-покеру
Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022
Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022

В эти дни проходит новая покерная серия SCOOP – весенний чемпионат по онлайн-покеру. Турниры организованы в одном из крупнейших интернет-румов мира.

В первый день успеха добился украинец, выигравший 20 тысяч в турнире по Холдему с бай-ином 320 долларов. Еще трое украинцев успешно провели другие ивенты.

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Так, ZYRIANJEK не побоялся окунуться в массовый турнир по Холдему на 15 с лишним тысяч участников. Взнос стоил игроку всего 11 долларов, тогда как суммарные призовые составили 8,9 тысячи.

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Также неплохо заработал и покерист под ником vit957. Представитель Украины заплатил всего 2,2 доллара, чтобы стать одним из почти 10-ти тысяч участников ивента. Итоговый выигрыш нашего соотечественника составил 1300 долларов.

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Однако больше всего приумножился asti.wp. Заплатив всего 55 американских денег, игрок в покер сумел поднять аж 15,2 тысячи долларов.

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