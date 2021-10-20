Наздогнати нестримного Філа: хто зможе побити рекорд Хельмута по браслетах WSOP?

Філ Хельмут з великим відривом обходить Філа Айві і Даніеля Негреану за кількістю браслетів WSOP

Днями Філ Хельмут завоював свій 16-ий браслет WSOP. Американець тріумфував у івенті No-Limit 2-7 Lowball Draw, піднявши майже 85 тисяч доларів.

Успіх дозволив Філу зміцнити своє лідерство за кількістю трофеїв на Світової серії покеру. Свої браслети він почав вигравати ще в 1989 році, а останній до 2021 року титул був три роки тому.

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Хельмут з величезним відривом лідирує в списку найбільш титулованих гравців WSOP. У найближчих переслідувачів по 10 браслетів. Мова про Дойла Брансона, Джонні Чена та Філа Айві.

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Правда, перші двоє вже давно закинули покерну кар'єру, тому саме Айві є найближчим переслідувачем свого тезки. В цілому ж, з чинних покеристів поки мало хто бачиться реальним кандидатом на те, щоб скинути Хельмута з вершини.

ГРАВЕЦЬ БРАСЛЕТИ ОСТАННІЙ ТРІУМФ Філ Хельмут 16 2021 Філ Айві 10 2014 Ерік Сайдел 9 2021 Даніель Негреану 6 2013 Джефф Лісандро 6 2014 Кріс Фергюсон 6 2017 Джон Хенніган 6 2019