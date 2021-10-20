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Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Десна --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Наздогнати нестримного Філа: хто зможе побити рекорд Хельмута по браслетах WSOP?

Анатолій Дерека
20 жовтня, 13:30
Американський гравець з великим відривом обходить переслідувачів, завоювавши аж 16 титулів на Світовій серії покеру

Філ Хельмут з великим відривом обходить Філа Айві і Даніеля Негреану за кількістю браслетів WSOP

Днями Філ Хельмут завоював свій 16-ий браслет WSOP. Американець тріумфував у івенті No-Limit 2-7 Lowball Draw, піднявши майже 85 тисяч доларів.

Успіх дозволив Філу зміцнити своє лідерство за кількістю трофеїв на Світової серії покеру. Свої браслети він почав вигравати ще в 1989 році, а останній до 2021 року титул був три роки тому.

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Хельмут з величезним відривом лідирує в списку найбільш титулованих гравців WSOP. У найближчих переслідувачів по 10 браслетів. Мова про Дойла Брансона, Джонні Чена та Філа Айві.

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Правда, перші двоє вже давно закинули покерну кар'єру, тому саме Айві є найближчим переслідувачем свого тезки. В цілому ж, з чинних покеристів поки мало хто бачиться реальним кандидатом на те, щоб скинути Хельмута з вершини.

ГРАВЕЦЬ БРАСЛЕТИ ОСТАННІЙ ТРІУМФ
Філ Хельмут 16 2021
Філ Айві102014
Ерік Сайдел92021
Даніель Негреану62013
Джефф Лісандро62014
Кріс Фергюсон62017
Джон Хенніган62019

Хто зможе обігнати Філа Хельмута по браслетах WSOP?

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