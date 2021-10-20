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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
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Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Догнать неудержимого Фила: кто сможет побить рекорд Хельмута по браслетам WSOP?

Анатолий Дерека
20 октября, 13:30
Американский игрок с большим отрывом обходит преследователей, завоевав аж 16 титулов на Мировой серии покера

Фил Хельмут с большим отрывом обходит Фила Айви и Даниэля Негреану по количеству браслетов WSOP

На днях Фил Хельмут завоевал свой 16-ый браслет WSOP. Американец триумфовал в ивенте No-Limit 2-7 Lowball Draw, подняв почти 85 тысяч долларов.

Успех позволил Филу укрепить свое лидерство по количеству трофеев на Мировой серии покера. Свои браслеты он начал выигрывать еще в 1989 году, а последний до 2021 года титул был три года назад.

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Хельмут с огромным отрывом лидирует в списке самых титулованных игроков WSOP. У ближайших преследователей по 10 браслетов. Речь о Дойле Брансоне, Джонни Чене и Филе Айви.

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Правда, первые двое уже давно забросили покерную карьеру, поэтому именно Айви является ближайшим преследователем своего тезки. В целом же, из действующих покеристов пока мало кто видится реальным кандидатом на то, чтобы сбросить Хельмута с вершины.

ИГРОКБРАСЛЕТЫПОСЛЕДНИЙ ТРИУМФ
Фил Хельмут162021
Фил Айви102014
Эрик Сайдел92021
Даниэль Негреану62013
Джефф Лисандро62014
Крис Фергюсон62017
Джон Хенниган62019

Кто сможет обогнать Фила Хельмута по браслетам WSOP?

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