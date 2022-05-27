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Мировая серия покера на носу! Список самых титулованных игроков WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 мая, 18:01
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Многие покеристы могут похвастаться золотыми браслетами WSOP, однако Филу Хельмуту нет равных
За победу в турнирах лучшей покерной серии игроки получают золотые браслеты
За победу в турнирах лучшей покерной серии игроки получают золотые браслеты

Совсем скоро, 31 мая, стартует новая Мировая серия покера, являющаяся по сути чемпионата мира по данной игре. В Лас-Вегас приеду лучшие покеристы мира, чтобы сразиться за золотые браслеты.

Организаторы проведут 89 топ-турниров, что на один больше, чем в прошлом году. Новым ивентом станет турнир чемпионов, где сыграют все 88 предыдущих победителей WSOP 2022.

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Серия проводится с 1970 года. За это время WSOP разыграла аж 1788 золотых браслетов. Они были разыграны не только на основных турнирах серии, ведь организация проводит также WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit и WSOP Online.

Рекордсменом по количеству браслетов является Фил Хельмут, который добыл 16 золотых наград. Первую он завоевал в 1989 году, а крайнюю – в ноябре прошлого года.

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Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере
Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Фил существенно оторвался от преследователей, у которых по 10 золотых браслетов. Вашему вниманию – список самых титулованных участников WSOP за все время:

ИгрокКол-воГоды
1Фил Хельмут161989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012, 2012 (Е), 2015, 2018, 2021
2Дойл Брансон101976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005
3Джонни Чен101985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005
4Фил Айви102000, 2002, 2002, 2002, 2005, 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014
5Джонни Мосс91970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988
6Эрик Сайдел91992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О)
7Мэн Нгуен71992, 1995, 1995, 1996, 2003, 2003, 2010
8Билли Бакстер71975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002
9Джей Хеймовитц61975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001
10Лэйн Флек61999, 2002, 2002, 2003, 2003, 2008
11Ти Джей Клутье61987, 1994, 1994, 1998, 2004, 2005
12Джон Хенниган62002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2019
13Тед Форрест61993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014
14Крис Фергюсон62000, 2000, 2001, 2003, 2003, 2017 (E)
15Даниэль Негреану61998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е)
16Джефф Лисандро62007, 2009, 2009, 2009, 2010 (E), 2014 (A)

E – серия WSOP Europe
A – серия WSOP Asia Pacific
O – серия WSOP Online

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Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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1
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57.2
2
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57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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