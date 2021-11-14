14 листопада 16:00
Хорватія 1
Росія 0
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
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Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Ліверпуль --
Порту --
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Дика невдача! Гравець зібрав каре на супертурнірі та вилетів без призових (відео)

Анатолій Дерека
14 листопада, 19:00
Чангу Ліу прилетіла неймовірна комбінація, проте сильніша рука в опонента не дозволила йому увійти в ITM на Main Event WSOP

Чанг Ліу (ліворуч) зловив бед-біт у битві з Угуром Сесілмісом (праворуч)

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Сама WSOP стартувала наприкінці вересня, а 4 листопада розпочався Main Event.

Усього на подію зареєструвалося 6650 гравців, з яких 1К потрапили у призи. Довга боротьба йшла на бабблі, коли до призів залишалося кілька сотень нокаутів. І саме в цей період відбулася одна з найгарячіших роздач.

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Жертвою бед-біта став Чанг Ліу. Американець китайського походження отримав на руки пару четвірок (44), а на флопі йому прилетіло каре 6-4-4. При цьому Чанг поводився спокійно і не підвищував ставки.

У результаті на терні випала 6, а на рівері – 5. Після цього несподівано активізувався опонент Угур Сесілміс, який спочатку підвищив ставку, а потім ще й вивів Чанга на олл-ін. Яке ж було здивування Ліу, коли опонент показав пару шісток (66) і сильніше каре!

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Зазначимо, що на цей момент у Main Event залишаються 292 активних гравці . Серед претендентів є і троє українців (Павло Векслер, Денис Придвор та Олексій Кравчук), тоді як чіплідером є іспанець Рамон Колільяс. Переможцю дістанеться суперприз у вигляді золотого браслета, а також 8 мільйонів доларів.