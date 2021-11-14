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27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Дикое невезение! Игрок собрал каре на супертурнире и вылетел без призовых (видео)

Анатолий Дерека
14 ноября, 19:00
Чангу Лиу прилетела невероятная комбинация, однако более сильная рука у оппонента не позволила ему войти в ITM на Main Event WSOP

Чанг Лиу (слева) словил бэд-бит в битве с Угуром Сесилмисом (справа)

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Сама WSOP стартовала в конце сентября, а 4 ноября начался Main Event.

Всего на событие зарегистрировалось 6650 игроков, из которых 1К попали в призы. Долгая борьба шла на баббле, когда до призов оставалось пара сотен нокаутов. И именно в этот период произошла одна из самых горячих раздач.

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Жертвой бэд-бита стал Чанг Лиу. Американец китайского происхождения получил на руки пару четверок (44), а на флопе ему прилетело каре 6-4-4. При этом, Чанг вел себя спокойно и не повышал ставки.

В итоге на терне прилетела 6, а на ривере – 5. После этого неожиданно активизировался оппонент Угур Сесилмис, который сначала повысил ставку, а затем еще и вывел Чанга в олл-ин. Каково же было удивление Лиу, когда оппонент показал пару шестерок (66) и более сильное каре!

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Отметим, что на данный момент в Main Event остаются 292 активных игрока. Среди претендентов есть и трое украинцев (Павел Векслер, Денис Придвор и Алексей Кравчук), тогда как чиплидером является испанец Рамон Колильяс. Победителю достанется суперприз в виде золотого браслета, а также 8 миллионов долларов.