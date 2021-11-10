Депутат Держдуми збожеволів від NAVI. Назвав Росію кібердержавою, обізвав армію України, згадав "ДНР"

Віталій Мілонов вирішив вставити свої "п'ять копійок" у перемогу NAVI / Фото: NAVI

На вихідні українська кіберкоманда Natus Vincere стала переможцем великого турніру з CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Колектив не зазнав жодної поразки у змаганні.

Так, нашу команду з перемогою привітав президент України Володимир Зеленський. Повз тріумф NAVI не змогли пройти і в Росії, адже до складу колективу входять три кіберспортсмени із сусідньої країни.

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Зокрема, депутат місцевої Держдуми Віталій Мілонов вирішив розповісти про важливість кіберспорту для єднання народів, а також назвав Росію провідною кіберспортивною державою.

"Counter-Strike взагалі вважається класикою кіберспорту. Ця перемога показує, що наші хлопці разом із українцями під управлінням менеджерів, тренерів провели злагоджену роботу. Краще нехай наші діти з українцями гасять віртуальних терористів та негідників у іграх. Таке треба всіляко підтримувати. Звичайно, комп'ютерозалежність залишається видом психічного відхилення, але кіберспорт – це спосіб подолання залежності та витягти з неї щось корисне. Це краще, ніж сидіти та залипати в TikTok на жахливі відео Дані Мілохіна та Моргенштерна.

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Хотілося б сказати, що тепер ми провідна кіберспортивна держава. Головне – щоб наші не запишалися. Цей вид спорту має бути включений до навчальних програм додаткової освіти. Нехай діти вдосконалюються. Це ж питання вже не в грі, а відточуванні професійних навичок: майстерності, вміння, спритності, реакції. Адже коли людина не сидить з чіпсами та пивом, залипаючи біля комп'ютера, а долає себе, досягає нових досягнень — це завжди плюс".

Крім того, Мілонов вирішив згадати про війну на сході України, згадавши "соратників із ДНР" у контексті NAVI.

"Нехай краще українські діти не викликаються до жахливої української армії для вбивства своїх же соратників у ДНР. Краще вони, якщо хтось хоче, нехай стріляють, але не фатально для когось".

Нагадаємо, що утворена на території Донецької області у 2014 році "ДНР" є терористичною організацією та невизнаною у всьому світі республікою.