11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Киберспорт

Депутат Госдумы сошел с ума от NAVI. Назвал Россию кибердержавой, обозвал армию Украины, вспомнил ДНР

Андрей Трофимов
10 ноября, 13:50
Виталий Милонов присвоил достижение украинской киберкоманды России, а также не упустил возможности вспомнить о войне на востоке Украины

Виталий Милонов решил вставить свои "пять копеек" в победу NAVI / Фото: NAVI

На выходных украинская киберкоманда Natus Vincere стала победителем крупного турнира по CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Коллектив не потерпел ни одного поражения в соревновании.

Так, нашу команду с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Мимо триумфа NAVI не смогли пройти и в России, ведь в состав коллектива входит три киберспортсмена из соседней страны.

Реклама

В частности, депутат местной Госдумы Виталий Милонов решил рассказать о важности киберспорта для единения народов, а также назвал Россию ведущей киберспортивной державой.

"Counter-Strike вообще считается классикой киберспорта. Эта победа показывает, что наши парни вместе с украинцами под управлением менеджеров, тренеров провели слаженную работу. Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх.

Такое надо всячески поддерживать. Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт – это способ преодоления зависимости и извлечь из нее что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна.

Реклама

Хотелось бы сказать, что теперь мы ведущая киберспортивная держава. Главное – чтобы наши не загордились. Этот вид спорта должен быть включен в учебные программы дополнительного образования. Пусть ребята совершенствуются.

Это же вопрос уже не в игре, а оттачивании навыков профессиональных: мастерства, умения, ловкости, реакции. Ведь когда человек не сидит с чипсами и пивом, залипая у компьютера, а преодолевает себя, достигает новых достижений — это всегда плюс".

Кроме того, Милонов решил вспомнить о войне на востоке Украины, упомянув "соратников из ДНР" в контексте NAVI.

"Пусть лучше украинские ребята не призываются в жуткую украинскую армию для убийства своих же соратников в ДНР. Лучше они, если кто хочет, пусть стреляют, но не фатально для кого-то".

Напомним, что образованная на территории Донецкой области в 2014 году "ДНР" является террористической организацией и непризнанной во всем мире республикой.