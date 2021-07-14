Ден Білзерян та інші: ТОП-15 найпопулярніших гравців у покер в Instagram

Найкращих гравців у покер найчастіше визначають за розміром призових або титулів. Так, раніше ми розповідали вам про найбагатших покеристи світу, які найбільше заробили за свою кар'єру.
Лідером серед них є Брін Кенні, який підняв більше 56 мільйонів доларів за всю кар'єру. Якщо ж говорити про найбільш титулованих гравців, тут немає рівних Філу Хельмуту. Poker Brat виграв рекордні 15 золотих браслетів WSOP, певного аналога чемпіонату світу з покеру.
Втім, ще одним важливим показником для покеристів є їх популярність. Багато з них завели собі сторінки в Instagram, збираючи шанувальників по всьому світу і ділячись з ними своїми крутими фотографіями і постами. Звичайно, їм далеко до футболістів чи боксерів з їх мільйонними підписниками, проте, мабуть, покеристи куди більш скромні хлопці.
Читайте також: Вісім найбільших призових в історії покеру
Ми зібрали для вас ТОП-15 найпопулярніших гравців у покер з найбільшою аудиторією фоловерів в Instagram. Серед них опинилися і п'ять дівчат, які, звичайно ж, залучають прихильників далеко не тільки своєю грою за овальним столом. Знайомимося!
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КРАЇНА
|ПЕРЕДПЛАТНИКІВ (тисяч)
|ПОСИЛАННЯ
|1
|Даніель Негреану
|Канада
|318
|2
|Філ Айві
|США
|158
|3
|Лів Боері
|Велика Британія
|122
|4
|Марія Хо
|США
|110
|5
|Філ Хельмут
|США
|98
|6
|Саманта Абернаті
|США
|98
|7
|Даг Полк
|США
|85
|8
|Антоніо Есфандіарі
|США
|84
|9
|Федор Хольц
|Німеччина
|78
|10
|Ванесса Руссо
|США
|71
|11
|Ліллі Кілетто
|США
|71
|12
|Патрік Антоніус
|Фінляндія
|68
|13
|Лекс Вельдхуйс
|Нідерланди
|58
|14
|Бертран Гроспельер
|Франція
|50
|15
|Джейсон Мерсьер
|США
|44
Варто відзначити і таких гравців як Александра Ботез (429К), Білл Перкінc (317К) або Сара Шафак (129К). Всі вони люблять пограти в турнірах хайролерів, проте їх основна сфера діяльність зовсім не пов'язана з покером. Ну і звичайно ж, цей рейтинг виглядає зовсім незвично без урахування такого інстаграмного монстра як Ден Білзерян.
Американець вірменського походження зумів наростити аж 32 мільйони аудиторії шанувальників! Звичайно ж, справа зовсім не в його покерному скілі, а сексуальному контенті. Хлопець любить похвалитися своїми компаніями напівоголених дівчат, без яких практично не уявляє своє життя. Досить поглянути на його Instagram, щоб бажання підписатися на нього з'явилося в першу ж хвилину!
Новини на цю ж тему: