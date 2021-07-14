Ден Білзерян та інші: ТОП-15 найпопулярніших гравців у покер в Instagram

Ми зібрали для вас найзнаменитіших покеристів, які прокачали свої сторінки в Instagram та зібрали там навколо себе цілу армію шанувальників

Найкращих гравців у покер найчастіше визначають за розміром призових або титулів. Так, раніше ми розповідали вам про найбагатших покеристи світу, які найбільше заробили за свою кар'єру.

Лідером серед них є Брін Кенні, який підняв більше 56 мільйонів доларів за всю кар'єру. Якщо ж говорити про найбільш титулованих гравців, тут немає рівних Філу Хельмуту. Poker Brat виграв рекордні 15 золотих браслетів WSOP, певного аналога чемпіонату світу з покеру.

Втім, ще одним важливим показником для покеристів є їх популярність. Багато з них завели собі сторінки в Instagram, збираючи шанувальників по всьому світу і ділячись з ними своїми крутими фотографіями і постами. Звичайно, їм далеко до футболістів чи боксерів з їх мільйонними підписниками, проте, мабуть, покеристи куди більш скромні хлопці.

Читайте також: Вісім найбільших призових в історії покеру

Реклама

Ми зібрали для вас ТОП-15 найпопулярніших гравців у покер з найбільшою аудиторією фоловерів в Instagram. Серед них опинилися і п'ять дівчат, які, звичайно ж, залучають прихильників далеко не тільки своєю грою за овальним столом. Знайомимося!

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ПЕРЕДПЛАТНИКІВ (тисяч) ПОСИЛАННЯ 1 Даніель Негреану Канада 318 Instagram 2 Філ Айві США 158 Instagram 3 Лів Боері Велика Британія 122 Instagram 4 Марія Хо США 110 Instagram 5 Філ Хельмут США 98 Instagram 6 Саманта Абернаті США 98 Instagram 7 Даг Полк США 85 Instagram 8 Антоніо Есфандіарі США 84 Instagram 9 Федор Хольц Німеччина 78 Instagram 10 Ванесса Руссо США 71 Instagram 11 Ліллі Кілетто США 71 Instagram 12 Патрік Антоніус Фінляндія 68 Instagram 13 Лекс Вельдхуйс Нідерланди 58 Instagram 14 Бертран Гроспельер Франція 50 Instagram 15 Джейсон Мерсьер США 44 Instagram

Варто відзначити і таких гравців як Александра Ботез (429К), Білл Перкінc (317К) або Сара Шафак (129К). Всі вони люблять пограти в турнірах хайролерів, проте їх основна сфера діяльність зовсім не пов'язана з покером. Ну і звичайно ж, цей рейтинг виглядає зовсім незвично без урахування такого інстаграмного монстра як Ден Білзерян.

Американець вірменського походження зумів наростити аж 32 мільйони аудиторії шанувальників! Звичайно ж, справа зовсім не в його покерному скілі, а сексуальному контенті. Хлопець любить похвалитися своїми компаніями напівоголених дівчат, без яких практично не уявляє своє життя. Досить поглянути на його Instagram, щоб бажання підписатися на нього з'явилося в першу ж хвилину!