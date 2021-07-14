Дэн Билзерян и остальные: ТОП-15 самых популярных игроков в покер в Instagram

Мы собрали для вас самых знаменитых покеристов, которые прокачали свои странички в Instagram и собрали там вокруг себя целую армию поклонников

Лучших игроков в покер чаще всего определяют по размеру призовых или титулам. Так, ранее мы рассказывали вам о самых богатых покеристах мира, которые больше всех заработали за свою карьеру.

Лидером среди них является Брин Кенни, поднявший более 56 миллионов долларов за всю карьеру. Если же говорить о самых титулованных игроках, тут нет равных Филу Хельмуту. Poker Brat выиграл рекордные 15 золотых браслетов WSOP, некого аналога чемпионата мира по покеру.

Впрочем, еще одним важным показателем для покеристов является их популярность. Многие из них завели себе странички в Instagram, собирая поклонников по всему миру и делясь с ними своими крутыми фотографиями и постами. Конечно, им далеко до футболистов с их миллионными подписчиками, однако пожалуй покеристы куда более скромные ребята.

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Мы собрали для вас ТОП-15 самых популярных игроков в покер с наибольшей аудиторией фолловеров в Instagram. Среди них оказались и пять девушек, которые, конечно же, привлекают поклонников далеко не только своей игрой за овальным столом. Знакомимся!

МЕСТО ИГРОК СТРАНА ПОДПИСЧИКОВ (тысяч) ССЫЛКА 1 Даниэль Негреану Канада 318 Instagram 2 Фил Айви США 158 Instagram 3 Лив Боэри Великобритания 122 Instagram 4 Мария Хо США 110 Instagram 5 Фил Хельмут США 98 Instagram 6 Саманта Абернати США 98 Instagram 7 Даг Полк США 85 Instagram 8 Антонио Эсфандиари США 84 Instagram 9 Федор Хольц Германия 78 Instagram 10 Ванесса Руссо США 71 Instagram 11 Лилли Килетто США 71 Instagram 12 Патрик Антониус Финляндия 68 Instagram 13 Лекс Вельдхуйс Нидерланды 58 Instagram 14 Бертран Гроспельер Франция 50 Instagram 15 Джейсон Мерсьер США 44 Instagram

Стоит отметить и таких игроков как Александра Ботез (429К), Билл Перкинc (317К) или Сара Шафак (129К). Все они любят поиграть в турнирах хайроллеров, однако их основная сфера деятельность вовсе не связана с покером. Ну и конечно же, этот рейтинг выглядит совсем необычно без учета такого инстаграмного монстра как Дэн Билзерян.

Американец армянского происхождения сумел зарастить аж 32 миллиона аудитории поклонников! Конечно же, дело вовсе не в его покерном скилле, а сексуальном контенте. Парень любит похвастаться своими компаниями полуобнаженных девушек, без которых практически не представляет свою жизнь. Достаточно взглянуть на его Instagram, чтобы желание подписаться на него появилось в первую же минуту!