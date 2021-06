Как за раз заработать на покере целоесостояние . Пять самых больших призовых в истории игры

Рекорд Антонио Эсфандиари, который в 2012 году поднял 18 миллионов на турнире WSOP, пока не побит

Эти парни доказали, что в покере можно выиграть более 10 миллионов

Покерный мир притягивает немало знаменитостей и, как следствие, немаленькие деньги. Призовые в крупных турнирах часто переваливают за миллион долларов, а лучшие игроки в покер успевают выигрывать за карьеру от 30 до 50 миллионов. Предлагаем вам вспомнить самые крупные призовые, которые покеристы выигрывали за овальным столом. Важно отметить, что речь идет исключительно о победителях турниров.

5. ПИТЕР ИСТГЕЙТ (Дания)

Турнир: Main Event WSOP 2008

Призовые: 9,1 миллион долларов

Парень еще с детства увлекался Холдемом и после неудач в других сферах жизни решил связать свою карьеру именно с картами. Большие призы обычно обходили Питера стороной, однако в Мировой серии покера датчанин сумел громко о себе. В 2008 году он сумел выиграть рекламный турнир и потратил призовые на бай-ин в соревнование WSOP, а также проживание с перелетом. В том ивенте приняли участие более шести тысяч участников, увеличив призовые аж до 64 миллионов. Истгейт уверенно дошел до финального стола и в затяжном четырехчасовом хедз-апе сумел преодолеть россиянина Ивана Демидова. Этот сенсационный триумф принес датчанину более девяти миллионов долларов. Всего же за карьеру он заработал около 11 млн.

4. МАРТИН ЯКОБСОН (Швеция)

Турнир: Main Event WSOP 2014

Призовые: 10 миллионов долларов

Крупнейший выигрыш в карьере этого скандинава также пришелся на Главное событие Мировой серии покера. Только шестью годами позже. Парень также в детстве мечтал о другой профессии, пробовал себя в кулинарии и даже подрабатывал на корабле военно-морского флота Швеции. Впрочем, начав с онлайн-покера, Мартин быстро втянулся в игру и словил свой час славы в 2014 году. Main Event WSOP собрал почти семь тысяч участников и Якобсон сумел оставить их всех позади. Разделавшись в хедз-апе с малоизвестным норвежцем Феликсом Стивенсом, Мартин добавил в свою копилку 10 "лимонов" американских денег.

3. ДЖЕЙМИ ГОЛД (США)

Турнир: Main Event WSOP 2006

Призовые: 12 миллионов долларов

Главное событие Мировой серии покера в 2006 году отличилось крупнейшими призовыми в истории – 82,5 миллиона долларов. Обойдя более восьми тысяч игроков, победителем его стал американец Джейми Голд. Уроженца Малибу обвиняли в невероятном везении и заносчивом поведении. Возможно, именно это помогло Джейми уверенно одержать победу в финальном столе. Что интересно, это был настоящий звездный час игрока, ведь в других турнирах он выиграл менее 600 тысяч "зеленых".

2. ДАНИЭЛ КОЛМАН (США)

Турнир: The Big One for One Drop WSOP 2014

Призовые: 15,3 миллиона долларов

В том же году, что Якобсон, крупный куш сумел сорвать и Колман. В ивенте The Big One for One Drop приняли участие лишь 42 игрока, однако каждый из них внес по 1 миллиону бай-ина. В итоге в "финалке" собрался звездный состав с Кэри Катц, Тобиасом Райнкемайером и Даниэлем Негреану. Именно канадец пытался помешать Колману добраться до заветного приза, однако не устоял в хедз-ап. После игры Даниэл от усталости не выглядел радостным, заявив, что покер является очень жестокой игрой. Возможно, 15 с лишним миллионов за ивент смогли успокоить американца.

1. АНТОНИО ЭСФАНДИАРИ (США)

Турнир: The Big One for One Drop WSOP 2012

Призовые: 18,3 миллиона долларов

Самый крупный приз в истории покера достался уроженцу Ирана на том же турнире, что и Колману. Однако двумя годами ранее. Парень в 9 лет эмигрировал в США и намеревался стать фокусником. Однако судьба направила его за карточным стол, где он показал себя во всей красе. Уже в 2004 году он выиграл свой первый браслет WSOP, а самый громкий успех пришел к нему через восемь лет. В турнире 48 хайроллеров с бай-ином 1 миллион Эсфандиари показал отменную дисциплину, оставив по итогам двух дней позади себя Брайана Раста и Фила Хельмута-младшего, а в хедз-ап поверг Сэма Трикетта. Итоговый приз в 18 с лишним миллионов по сей день так и остается недостижимой вершиной для всех покеристов.