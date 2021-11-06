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"Дайте енергію"! Епатажний гравець вирядився в костюм з аніме та заробив майже мільйон у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека
6 листопада, 19:45
Ден Кейтс розважив публіку на Світовій покерній серії і зумів виграти в одному з найбільших івентів WSOP

Ден Кейтс виграв 954 тисячі в образі персонажа з аніме / Фото: WSOP

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до "міста гріхів", щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Учора ж завершився один із найдорожчих івентів WSOP Poker Players Championship. Турнір з бай-іном 50 тисяч стартував ще в середині минулого тижня, хоча на нього зареєструвалося всього 63 покеристи.

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Подія зі змішаних ігор зібрала багатьох топпокеристів, навіть Філ Хельмут не попав у призи. В ITМ пробитися зуміли десять гравців, у тому числі Даніель Негреану (9-те місце).

Переможцем став відомий хайролер Ден Кейтс, який прийшов на фінальну стадію в образі персонажа з аніме Dragon Ball Американець пофарбував волосся у синій колір, взяв костюм з аніме та одягнув червоні окуляри.

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Крім того, всю гру Jungleman просив підписників у Twitter дати йому енергію, адже, за його словами, "він грав для спільного блага". Схоже, що шанувальники Дена почули свого кумира.

Незважаючи на те що Кейтс заробив майже 10 мільйонів доларів у "живих" турнірах, на WSOP це його дебютна перемога та лише другі призові. За тріумф Дену вручили не лише золотий браслет, а й статуетку у вигляді великих карт.

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Результати фінального столу WSOP #60 Poker Players Championship:

  1. Ден Кейтс – 954 тис. доларів
  2. Раян Ленг – 589,6 тис. доларів
  3. Пол Вольпе – 404,2 тис. доларів
  4. Елі Елезра – 286,9 тис. доларів
  5. Крістофер Брюер – 211,2 тис. доларів
  6. Джош Ар'є – 161,4 тис. доларів