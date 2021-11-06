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20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
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"Дайте энергию"! Эпатажный игрок вырядился в костюм из аниме и заработал почти миллион в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека
6 ноября, 19:45
Дэн Кейтс развлек публику на Мировой серии покера и сумел выиграть в одном из крупнейших ивентов WSOP

Дэн Кейтс выиграл 954 тысячи в образе персонажа из аниме / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в "город грехов", чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Вчера же завершился один из самых дорогих ивентов WSOP Poker Players Championship. Турнир с бай-ином 50 тысяч стартовал еще в середине прошлой недели, хотя на него зарегистрировалось всего 63 покериста.

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Событие по смешанным играм собрало многих топ-покеристов, даже Фил Хельмут не попал в призы. В ITМ пробиться сумели десять игроков, в том числе и Даниэль Негреану (9-е место).

Победителем же стал известный хайроллер Дэн Кейтс, который пришел на финальную стадию в образе персонажа из аниме Dragon Ball. Американец покрасил волосы в синий цвет, взял костюм из аниме и надел красные очки.

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Кроме того, всю игру Jungleman просил у подписчиков в Twitter дать ему энергию, ведь, по его словам, "он играл для общего блага". Похоже, что поклонники Дэна услышали своего кумира.

Несмотря на то, что Кейтс заработал почти 10 миллионов долларов в "живых" турнирах, на WSOP это его дебютная победа и лишь вторые призовые. За триумф Дэну вручили не только золотой браслет, но и статуэтку в виде больших карт.

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Результаты финального стола WSOP #60 Poker Players Championship:

  1. Дэн Кейтс – 954 тыс. долларов
  2. Райан Ленг – 589,6 тыс. долларов
  3. Пол Вольпе – 404,2 тыс. долларов
  4. Эли Элезра – 286,9 тыс. долларов
  5. Кристофер Брюер – 211,2 тыс. долларов
  6. Джош Арье – 161,4 тыс. долларов