"Дайте энергию"! Эпатажный игрок вырядился в костюм из аниме и заработал почти миллион в Лас-Вегасе

Дэн Кейтс выиграл 954 тысячи в образе персонажа из аниме / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в "город грехов", чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Вчера же завершился один из самых дорогих ивентов WSOP Poker Players Championship. Турнир с бай-ином 50 тысяч стартовал еще в середине прошлой недели, хотя на него зарегистрировалось всего 63 покериста.

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Событие по смешанным играм собрало многих топ-покеристов, даже Фил Хельмут не попал в призы. В ITМ пробиться сумели десять игроков, в том числе и Даниэль Негреану (9-е место).

Победителем же стал известный хайроллер Дэн Кейтс, который пришел на финальную стадию в образе персонажа из аниме Dragon Ball. Американец покрасил волосы в синий цвет, взял костюм из аниме и надел красные очки.

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Кроме того, всю игру Jungleman просил у подписчиков в Twitter дать ему энергию, ведь, по его словам, "он играл для общего блага". Похоже, что поклонники Дэна услышали своего кумира.

Несмотря на то, что Кейтс заработал почти 10 миллионов долларов в "живых" турнирах, на WSOP это его дебютная победа и лишь вторые призовые. За триумф Дэну вручили не только золотой браслет, но и статуэтку в виде больших карт.

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Результаты финального стола WSOP #60 Poker Players Championship: