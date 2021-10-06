Чемпіонат світу з Dota 2 розіграє шалені призові: анонс The International 10

Бухарест прийме The International 10 / Фото: Getty Images

Завтра в Румунії стартує ювілейний, 10-й турнір The International з відеогри Dota 2. Турнір збере 18 найкращих команд з усього світу в Бухаресті.

Івент проводить компанія Valve, яка є офіційним розробником Dota 2. Пропонуємо ближче познайомитися з основними аспектами The International 10.

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Історія турніру. Перший розіграш The International пройшов у 2011 році, й відтоді його позиціонують як чемпіонат світу з Dota 2. До слова, першим чемпіоном стала українська команда Natus Vincere (NAVI).

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Тоді наш колектив виграв 1 мільйон доларів. Після цього організатори підвищували призовий фонд щорічно. Двічі виграти TI вдалося лише колективу з Європи OG.

Рік Місто-господар Призовий фонд Чемпіон Країна Приз 2011 Кельн, Німеччина 1,6 млн дол. Natus Vincere Україна 1 млн дол. 2012 Сіетл, США 1,6 млн дол. Invictus Gaming Китай 1 млн дол. 2013 Сіетл, США 2,8 млн дол. Alliance Швеція 1,4 млн дол. 2014 Сіетл, США 10,9 млн дол. Newbee Китай 5 млн дол. 2015 Сіетл, США 18,4 млн дол. Evil Geniuses США 6,6 млн дол. 2016 Сіетл, США 20,7 млн дол. Wings Gaming Китай 9,1 млн дол. 2017 Сіетл, США 24,7 млн дол. Team Liquid Європа 10,8 млн дол. 2018 Ванкувер, Канада 25,5 млн дол. OG Європа 11,1 млн дол. 2019 Шанхай, Китай 34,3 млн дол. OG Європа 15,6 млн дол.

Місце проведення. Спочатку ювілейний чемпіонат хотіли проводити в шведському Стокгольмі, проте в 2020 році все скасували через пандемію коронавірусної хвороби.

Рік по тому івент збиралися провести теж там, однак місцева влада не внесли турнір у список дозволених для проведення під час пандемії ковіду. Одним з можливих міст-господарів замість Стокгольму розглядали і Київ, проте зрештою Valve зупинилася на Бухаресті.

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Всі ігри The International 10 відбудуться на найбільшому стадіоні країни "Національний", який вміщує понад 55 тисяч глядачів. Через ці події навіть футбольна збірна Румунії зіграє у відборі на ЧС-2022 проти Ліхтенштейну на стадіоні "Стяуа".

Очікувалося, що на захід пустять глядачів з негативним ПЛР-тестом або сертифікатом про вакцинацію. Втім, і ці плани організаторам довелося коригувати. Через зростання захворюваності в Румунії The International 10 залишиться без живої аудиторії.

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Дати та формат. Івент відбудеться з 7 по 17 жовтня 2021 року. Участь у TI 10 візьмуть 18 команд. Десять з них потрапили на турнір завдяки своєму рейтингу, тоді як ще шість колективів відібрали через кваліфікацію. Учасниками The International стануть:

Evil Geniuses (США)

(США) PSG.LGD (Китай)

(Китай) Virtus.pro (Росія)

(Росія) Quincy Crew (США)

(США) Invictus Gaming (Китай)

(Китай) T1 (Південна Корея)

(Південна Корея) Vici Gaming (Китай)

(Китай) Team Secret (Європа)

(Європа) Team Aster (Китай)

(Китай) Alliance (Швеція)

(Швеція) Beastcoast (Перу)

(Перу) Thunder Predator (Перу)

(Перу) Elephant (Китай)

(Китай) Team Spirit (Росія)

(Росія) OG (Європа)

(Європа) Team Undying (США)

(США) SG esports (Бразилія)

(Бразилія) Fnatic (Малайзія)

18 команд поділилися на дві групи по дев'ять колективів. У кожній групі команди зіграють одна проти одної серію з двох ігор. За їх результатами 1-4-та команди потрапляють у верхню сітку плей-оф, а команди з 5-8-го місця – у нижню.

Розподіл по групах

А В Evil Geniuses Team Secret Team Aster Team Spirit Invictus Gaming PSG.LGD Т1 Quincy Crew Virtus.pro Elephant Team Undying Beastcoast OG Vici Gaming Alliance Fnatic Thunder Predator SG esports

Далі йде не найпростіша схема розподілу місць. З верхньої сіткою все ясно, там грають за олімпійською системою для визначення чемпіона. А от в нижній сітці визначається можливий майбутній віцечемпіон.

Там теж грають плей-оф, проте до восьми команд нижньої сітки поступово будуть приєднуватися команди, що вилетіли з верхньої сітки. У чвертьфіналах пари грають лише по одній грі, тоді як у наступних стадіях – по три в серії. Більш зрозуміла схема плей-оф – на картинці.

Призовий фонд. The International 10 розіграє солідні призові в розмірі 40 мільйонів доларів. Майже половина фонду (18 млн) дістанеться переможцю. Віцечемпіон отримає 5,2 мільйона, а бронзовий призер – 3,6 млн. Навіть команди, які не вийдуть з груп, отримають по 100 тисяч!

1-ше місце 18 208 300 доларів 2-ге місце 5 202 400 доларів 3-тє місце 3 601 600 доларів 4-те місце 2 401 100 доларів 5-6-те місця 1 400 600 доларів 7-8-ме місця 1 000 500 доларів 9-12-те місця 800 400 доларів 13-16-те місця 600 300 доларів 17-18-те місця 100 000 доларів

А що Україна? Команда NAVI не пройшла кваліфікацію на чемпіонат. Однак у російському колективі Team Spirit будуть представлені два наші співвітчизники. Мова про Іллю Мулярчука і Мирослава Колпакова.

Де дивитись. У прямій трансляції поєдинки чемпіонату світу з Dota 2 покажуть на офіційних каналах The International в Twitch і Steam.