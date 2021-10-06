Чемпионата мира по Dota 2 разыграет сумасшедшие призовые: анонс The International 10

Бухарест примет The International 10 / Фото: Getty Images
Завтра в Румынии стартует юбилейный 10-ый турнир The International по видеоигре Dota 2. Турнир соберет 18 лучших команд со всего мира в Бухаресте.
Ивент проводится компанией Valve, которая и является официальным разработчиком Dota 2. Предлагаем поближе познакомиться с основными аспектами The International 10.
История турнира. Первый розыгрыш The International прошел в 2011 году и с тех пор позиционируется как чемпионат мира по Dota 2. К слову, первым чемпионом стала украинская команда Natus Vincere (NAVI).
Тогда наш коллектив выиграл 1 миллион долларов. После этого организаторы повышали призовой фонд ежегодно. Дважды выиграть TI удалось лишь коллективу из Европы OG.
|Год
|Город-хозяин
|Призовой фонд
|Чемпион
|Страна
|Приз
|2011
|Кельн, Германия
|1,6 млн дол
|Natus Vincere
|Украина
|1 млн дол
|2012
|Сиэттл, США
|1,6 млн дол
|Invictus Gaming
|Китай
|1 млн дол
|2013
|Сиэттл, США
|2,8 млн дол
|Alliance
|Швеция
|1,4 млн дол
|2014
|Сиэттл, США
|10,9 млн дол
|Newbee
|Китай
|5 млн дол
|2015
|Сиэттл, США
|18,4 млн дол
|Evil Geniuses
|США
|6,6 млн дол
|2016
|Сиэттл, США
|20,7 млн дол
|Wings Gaming
|Китай
|9,1 млн дол
|2017
|Сиэттл, США
|24,7 млн дол
|Team Liquid
|Европа
|10,8 млн дол
|2018
|Ванкувер, Канада
|25,5 млн дол
|OG
|Европа
|11,1 млн дол
|2019
|Шанхай, Китай
|34,3 млн дол
|OG
|Европа
|15,6 млн дол
Место проведения. Изначально юбилейный чемпионат хотели проводить в шведском Стокгольме, однако в 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса.
Год спустя ивент собирались провести там же, однако местные власти не внесли турнир в список ивентов, разрешенных для проведения во время пандемии ковида. Одним из возможных хозяев на смену Стокгольма рассматривали и Киев, однако в итоге Valve остановились на Бухаресте.
Все игры The International 10 состоятся на самом большом стадионе страны "Национальный", который вмещает более 55 тысяч зрителей. Из-за этого события даже футбольная сборная Румынии сыграет в отборе на ЧМ-2022 против Лихтенштейна на стадионе "Стяуа".
Ожидалось, что на мероприятие пустят зрителей с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Впрочем, и эти планы организаторам пришлось корректировать. Из-за роста заболеваемости в Румынии The International 10 пройдет без живой аудитории.
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Даты и формат. Ивент пройдет с 7 по 17 октября 2021 года. Участие в TI10 примут 18 команд. Десять из них попали на турнир благодаря своему рейтингу, тогда как еще шесть коллективов отобрались через квалификацию. Участниками The International станут:
- Evil Geniuses (США)
- PSG.LGD (Китай)
- Virtus.pro (Россия)
- Quincy Crew (США)
- Invictus Gaming (Китай)
- T1 (Южная Корея)
- Vici Gaming (Китай)
- Team Secret (Европа)
- Team Aster (Китай)
- Alliance (Швеция)
- Beastcoast (Перу)
- Thunder Predator (Перу)
- Elephant (Китай)
- Team Spirit (Россия)
- OG (Европа)
- Team Undying (США)
- SG esports (Бразилия)
- Fnatic (Малайзия)
18 команд поделились на две группы по девять коллективов. В каждой группе команды сыграют друг против друга серию из двух игр. По их результатам 1-4 команды отправляются в верхнюю сетку плей-офф, а команды с 5-8 места – в нижнюю.
Распределение по группам
|А
|В
|Evil Geniuses
|Team Secret
|Team Aster
|Team Spirit
|Invictus Gaming
|PSG.LGD
|Т1
|Quincy Crew
|Virtus.pro
|Elephant
|Team Undying
|Beastcoast
|OG
|Vici Gaming
|Alliance
|Fnatic
|Thunder Predator
|SG esports
Далее идет не самая простая схема распределения мест. С верхней сеткой все ясно, они играют по олимпийской системе для определения чемпиона. В нижней же сетке определяется возможный будущий вице-чемпион.
Там также играется плей-офф, однако к восьми командам нижней сетки постепенно будут присоединятся команды, вылетевшие из верхней сетки. В четвертьфиналах пары играют лишь по одной игре, тогда как в следующих стадиях – по три в серии. Более подробно схема плей-офф понятна на картинке.
Призовой фонд. The International 10 разыграет солидные призовые в размере 40 миллионов долларов. Почти половина фонда (18 млн) достанется победителю. Вице-чемпион получит 5,2 миллиона, а бронзовый призер – 3,6 млн. Даже команды, которые не выйдут из групп, получат по 100 тысяч!
|1 место
|18 208 300 долларов
|2 место
|5 202 400 долларов
|3 место
|3 601 600 долларов
|4 место
|2 401 100 долларов
|5-6 места
|1 400 600 долларов
|7-8 места
|1 000 500 долларов
|9-12 места
|800 400 долларов
|13-16 места
|600 300 долларов
|17-18 места
|100 000 долларов
А что Украина? Команда NAVI не прошла квалификацию на чемпионат. Однако в российском коллективе Team Spirit будут представлены два наших соотечественника. Речь об Илье Мулярчуке и Мирославе Колпакове.
Где смотреть. В прямой трансляции поединки чемпионата мира по Dota2 пройдут на официальных каналах The International в Twitch и Steam.