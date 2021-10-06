6 октября 21:45
Италия --
Испания --
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
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Чемпионата мира по Dota 2 разыграет сумасшедшие призовые: анонс The International 10

Анатолий Дерека
6 октября, 15:35
Бухарест соберет лучшие команды по Dota 2, чтобы определить чемпиона мира и обладателя 18 миллионов долларов

Бухарест примет The International 10 / Фото: Getty Images

Завтра в Румынии стартует юбилейный 10-ый турнир The International по видеоигре Dota 2. Турнир соберет 18 лучших команд со всего мира в Бухаресте.

Ивент проводится компанией Valve, которая и является официальным разработчиком Dota 2. Предлагаем поближе познакомиться с основными аспектами The International 10.

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История турнира. Первый розыгрыш The International прошел в 2011 году и с тех пор позиционируется как чемпионат мира по Dota 2. К слову, первым чемпионом стала украинская команда Natus Vincere (NAVI).

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Тогда наш коллектив выиграл 1 миллион долларов. После этого организаторы повышали призовой фонд ежегодно. Дважды выиграть TI удалось лишь коллективу из Европы OG.

ГодГород-хозяинПризовой фондЧемпионСтранаПриз
2011Кельн, Германия1,6 млн долNatus VincereУкраина1 млн дол
2012Сиэттл, США1,6 млн долInvictus GamingКитай1 млн дол
2013Сиэттл, США2,8 млн долAllianceШвеция1,4 млн дол
2014Сиэттл, США10,9 млн долNewbeeКитай5 млн дол
2015Сиэттл, США18,4 млн долEvil GeniusesСША6,6 млн дол
2016Сиэттл, США20,7 млн долWings GamingКитай9,1 млн дол
2017Сиэттл, США24,7 млн долTeam LiquidЕвропа10,8 млн дол
2018Ванкувер, Канада25,5 млн долOGЕвропа11,1 млн дол
2019Шанхай, Китай34,3 млн долOGЕвропа15,6 млн дол

Место проведения. Изначально юбилейный чемпионат хотели проводить в шведском Стокгольме, однако в 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса.

Год спустя ивент собирались провести там же, однако местные власти не внесли турнир в список ивентов, разрешенных для проведения во время пандемии ковида. Одним из возможных хозяев на смену Стокгольма рассматривали и Киев, однако в итоге Valve остановились на Бухаресте.

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Все игры The International 10 состоятся на самом большом стадионе страны "Национальный", который вмещает более 55 тысяч зрителей. Из-за этого события даже футбольная сборная Румынии сыграет в отборе на ЧМ-2022 против Лихтенштейна на стадионе "Стяуа".

Ожидалось, что на мероприятие пустят зрителей с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Впрочем, и эти планы организаторам пришлось корректировать. Из-за роста заболеваемости в Румынии The International 10 пройдет без живой аудитории.

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Даты и формат. Ивент пройдет с 7 по 17 октября 2021 года. Участие в TI10 примут 18 команд. Десять из них попали на турнир благодаря своему рейтингу, тогда как еще шесть коллективов отобрались через квалификацию. Участниками The International станут:

  • Evil Geniuses (США)
  • PSG.LGD (Китай)
  • Virtus.pro (Россия)
  • Quincy Crew (США)
  • Invictus Gaming (Китай)
  • T1 (Южная Корея)
  • Vici Gaming (Китай)
  • Team Secret (Европа)
  • Team Aster (Китай)
  • Alliance (Швеция)
  • Beastcoast (Перу)
  • Thunder Predator (Перу)
  • Elephant (Китай)
  • Team Spirit (Россия)
  • OG (Европа)
  • Team Undying (США)
  • SG esports (Бразилия)
  • Fnatic (Малайзия)

18 команд поделились на две группы по девять коллективов. В каждой группе команды сыграют друг против друга серию из двух игр. По их результатам 1-4 команды отправляются в верхнюю сетку плей-офф, а команды с 5-8 места – в нижнюю.

Распределение по группам

АВ
Evil GeniusesTeam Secret
Team AsterTeam Spirit
Invictus GamingPSG.LGD
Т1Quincy Crew
Virtus.proElephant
Team UndyingBeastcoast
OGVici Gaming
AllianceFnatic
Thunder PredatorSG esports

Далее идет не самая простая схема распределения мест. С верхней сеткой все ясно, они играют по олимпийской системе для определения чемпиона. В нижней же сетке определяется возможный будущий вице-чемпион.

Там также играется плей-офф, однако к восьми командам нижней сетки постепенно будут присоединятся команды, вылетевшие из верхней сетки. В четвертьфиналах пары играют лишь по одной игре, тогда как в следующих стадиях – по три в серии. Более подробно схема плей-офф понятна на картинке.

Призовой фонд. The International 10 разыграет солидные призовые в размере 40 миллионов долларов. Почти половина фонда (18 млн) достанется победителю. Вице-чемпион получит 5,2 миллиона, а бронзовый призер – 3,6 млн. Даже команды, которые не выйдут из групп, получат по 100 тысяч!

1 место18 208 300 долларов
2 место5 202 400 долларов
3 место3 601 600 долларов
4 место2 401 100 долларов
5-6 места1 400 600 долларов
7-8 места1 000 500 долларов
9-12 места800 400 долларов
13-16 места600 300 долларов
17-18 места100 000 долларов

А что Украина? Команда NAVI не прошла квалификацию на чемпионат. Однако в российском коллективе Team Spirit будут представлены два наших соотечественника. Речь об Илье Мулярчуке и Мирославе Колпакове.

Где смотреть. В прямой трансляции поединки чемпионата мира по Dota2 пройдут на официальных каналах The International в Twitch и Steam.

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