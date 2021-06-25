Коронавірус проти кіберспорту: чемпіонат світу з Dota 2 може бути перенесений до Києва

Змагання The International 10 не відбудуться в Стокгольмі, як планувалося спочатку, через пандемію коронавірусу

/ Фото: Getty Images

Цього року чемпіонат світу з Dota 2 повинен був пройти в Стокгольмі. Однак організатор кіберспортивного турніру заявив про неможливість проведення івенту в скандинавській країні.

Спочатку організація заручилася підтримкою шведської влади, що не дивлячись на пандемію коронавірусу івент The International 10 відбудеться без істотних обмежень. Втім, федерація спорту Швеції не змогла забезпечити привілеї для організатора Valve, оскільки кіберспорт не визнана офіційним видом спорту в країні.

Читайте також: У США назвали найпопулярніші травми геймерів

В результаті Valve оголосив, що чемпіонат готова провести Німеччина. Також представники інших кіберкомпаній готові посприяти організатору у проведенні івенту в Москві або Києві. Відзначимо, що The International 10 повинен пройти з 5 по 15 серпня. Призовий фонд змагання – 40 мільйонів доларів.