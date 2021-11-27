Чехословацький успіх! Гравець зі Словаччини отримав перший для країни браслет WSOP

Самуель Странак - чемпіон WSOP Europe / Фото: WSOP

21 листопада у чеському місті Розвадів стартувала Світова покерна серія Європи. Аж до 8 грудня WSOP проведе 15 великих івентів, у яких розіграє золоті браслети.

Так, вчора завершився четвертий івент Омаху з бай-іном 2 тисячі доларів. У турнір було зроблено 241 вхід, а його переможцем став учений із Братислави Самуель Странак.

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Це перший браслет WSOP не тільки в його кар'єрі, а й у Словаччині в принципі. При цьому Самуель не вважає себе професійним гравцем, адже до вчорашнього вечора заробив на покері лише 8 тисяч доларів.

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Странак спеціалізується саме на Омаху, тоді як у Холдем грає в основному заради хобі. При цьому варто зазначити, що в хедз-апі Сем воював зі своїм добрим другом та співвітчизником. Аланом Сабо, який з іронією прокоментував дуель зі Странаком

"Ми сміялися друг з одним. Які були шанси, що ми опинимося у хедз-апі? Це був чудовий досвід. Я мало не розплакався, коли вийшов проти цього парубка. Жаль, звичайно, що я не виграв браслет, але я дуже радий за Самуеля".

Зазначимо також і непоганий виступ українців у івенті. Андрій Любовецький посів 9 місце, тоді як Денис Федоренко став 13-им. На двох діти виграли понад 11 тисяч євро.

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Результати фінального столу WSOPE #4 2K Pot Limit Omaha: