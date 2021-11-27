Чехословацкий успех! Игрок из Словакии добыл первый для страны браслет WSOP

Самуэль Странак - чемпион WSOP Europe / Фото: WSOP
21 ноября в чешском городе Розвадов стартовала Мировая покерная серия Европы. Вплоть до 8 декабря WSOP проведет 15 крупных ивентов, в которых разыграет золотые браслеты.
Так, вчера завершился четвертый ивент по Омахе с бай-ином 2 тысячи долларов. В турнир был сделан 241 вход, а его победителем стал ученый из Братиславы Самуэль Странак.
Это первый браслет WSOP не только в его карьере, но и в истории Словакии в принципе. При этом Самуэль не считает себя профессиональным игроком, ведь до вчерашнего вечера заработал на покере всего 8 с лишним тысяч долларов.
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Странак специализируется именно на Омахе, тогда как в Холдем играет в основном ради хобби. При этом стоит отметить, что в хедз-апе Сэм сразился со своим хорошим другом и соотечественником Аланом Сабо, который с иронией прокомментировал дуэль со Странаком.
"Мы смеялись друг с другом. Какие были шансы, что мы окажемся в хедз-апе? Это был потрясающий опыт. Я чуть не расплакался, когда вышел против этого парня. Жаль, конечно, что я не выиграл браслет, но я очень рад за Самуэля".
Отметим также и неплохое выступление украинцев в ивенте. Андрей Любовецкий занял 9 место, тогда как Денис Федоренко оказался 13-ым. На двоих ребята выиграли более 11 тысяч евро.
Результаты финального стола WSOPE #4 2K Pot Limit Omaha:
- Самуэль Странак – 101,8 тыс. евро
- Алан Сабо – 62,9 тыс. евро
- Иэн Брэдли – 44 тыс. евро
- Васил Медаров – 31,5 тыс. евро
- Амир Мозаффарян – 23 тыс. евро
- Красимир Янков – 17,1 тыс. евро
- Станислав Пархоменко – 13 тыс. евро
- Эрманно ди Никола – 10,2 тыс. евро