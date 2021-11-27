Чехословацкий успех! Игрок из Словакии добыл первый для страны браслет WSOP

Самуэль Странак - чемпион WSOP Europe / Фото: WSOP

21 ноября в чешском городе Розвадов стартовала Мировая покерная серия Европы. Вплоть до 8 декабря WSOP проведет 15 крупных ивентов, в которых разыграет золотые браслеты.

Так, вчера завершился четвертый ивент по Омахе с бай-ином 2 тысячи долларов. В турнир был сделан 241 вход, а его победителем стал ученый из Братиславы Самуэль Странак.

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Это первый браслет WSOP не только в его карьере, но и в истории Словакии в принципе. При этом Самуэль не считает себя профессиональным игроком, ведь до вчерашнего вечера заработал на покере всего 8 с лишним тысяч долларов.

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Странак специализируется именно на Омахе, тогда как в Холдем играет в основном ради хобби. При этом стоит отметить, что в хедз-апе Сэм сразился со своим хорошим другом и соотечественником Аланом Сабо, который с иронией прокомментировал дуэль со Странаком.

"Мы смеялись друг с другом. Какие были шансы, что мы окажемся в хедз-апе? Это был потрясающий опыт. Я чуть не расплакался, когда вышел против этого парня. Жаль, конечно, что я не выиграл браслет, но я очень рад за Самуэля".

Отметим также и неплохое выступление украинцев в ивенте. Андрей Любовецкий занял 9 место, тогда как Денис Федоренко оказался 13-ым. На двоих ребята выиграли более 11 тысяч евро.

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Результаты финального стола WSOPE #4 2K Pot Limit Omaha: