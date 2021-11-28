28 листопада 51’
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Бразильська красуня мало не порвала європейців у гонитві за браслетом (відео)

Анатолій Дерека
28 листопада, 13:55
Вівіан Саліба зуміла потрапити за фінальний стіл турніру WSOP Europe, проте приз у результаті дістався гравцеві зі Швейцарії Емілю Бісе

Гаряча Вівіан Саліба підкорює вершини покеру. / Фото: WSOP

У чеському Розвадові 21 листопада стартувала Світова покерна серія Європи. До 8 грудня WSOP проведе 15 великих івентів, у яких за традицією буде розіграно золоті браслети.

Сьогодні вночі добіг кінця третій турнір серії Mini Main Event. Подія з бай-іном 1350 євро зібрала аж 1397 входів, що дозволило перебити гарантію аж на 600 тисяч.

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Тріумфатором івента став швейцарець Еміль Бісе Раніше покерист уже святкував успіх у Розвадові. У 2018 році він виграв каблучка на WSOP Circuit у тому ж казино King's Resort, а через рік повторив успіх вже в Північній Кароліні.

І ось після двох кілець Емілю нарешті підкорився браслет. Разом із довгоочікуваною нагородою Бісе виграв ще й 250 тисяч євро, довівши свій загальний дохід від покеру до позначки 663К.

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Також за фінальним столом опинилася бразильська красуня Вівіан Саліба. Дівчина є однією з небагатьох неєвропейців, хто бере активну участь у серії WSOP Europe. Цієї ночі Віві стала багатшою на 35 тисяч євро.

Результати фінального столу WSOPE #3 Mini Main Event:

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  1. Еміль Бісе – 250,1 тис. євро
  2. Маріус Джиковану – 154,6 тис. євро
  3. Рольф ван Бруг – 112,4 тис. євро
  4. Алессандро Піччієрі – 82,6 тис. євро
  5. Джек Сінклейр – 64,5 тис. євро
  6. Чиро Перна – 46,3 тис. євро
  7. Вівіан Саліба – 35,3 тис. євро
  8. Пабло Фініні – 27,2 тис. євро
  9. Омід Новін – 21,3 тис. євро