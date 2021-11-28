Бразильська красуня мало не порвала європейців у гонитві за браслетом (відео)

Гаряча Вівіан Саліба підкорює вершини покеру. / Фото: WSOP

У чеському Розвадові 21 листопада стартувала Світова покерна серія Європи. До 8 грудня WSOP проведе 15 великих івентів, у яких за традицією буде розіграно золоті браслети.

Сьогодні вночі добіг кінця третій турнір серії Mini Main Event. Подія з бай-іном 1350 євро зібрала аж 1397 входів, що дозволило перебити гарантію аж на 600 тисяч.

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Тріумфатором івента став швейцарець Еміль Бісе Раніше покерист уже святкував успіх у Розвадові. У 2018 році він виграв каблучка на WSOP Circuit у тому ж казино King's Resort, а через рік повторив успіх вже в Північній Кароліні.

І ось після двох кілець Емілю нарешті підкорився браслет. Разом із довгоочікуваною нагородою Бісе виграв ще й 250 тисяч євро, довівши свій загальний дохід від покеру до позначки 663К.

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Також за фінальним столом опинилася бразильська красуня Вівіан Саліба. Дівчина є однією з небагатьох неєвропейців, хто бере активну участь у серії WSOP Europe. Цієї ночі Віві стала багатшою на 35 тисяч євро.

Результати фінального столу WSOPE #3 Mini Main Event:

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