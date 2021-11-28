Бразильська красуня мало не порвала європейців у гонитві за браслетом (відео)

Гаряча Вівіан Саліба підкорює вершини покеру. / Фото: WSOP
У чеському Розвадові 21 листопада стартувала Світова покерна серія Європи. До 8 грудня WSOP проведе 15 великих івентів, у яких за традицією буде розіграно золоті браслети.
Сьогодні вночі добіг кінця третій турнір серії Mini Main Event. Подія з бай-іном 1350 євро зібрала аж 1397 входів, що дозволило перебити гарантію аж на 600 тисяч.
Тріумфатором івента став швейцарець Еміль Бісе Раніше покерист уже святкував успіх у Розвадові. У 2018 році він виграв каблучка на WSOP Circuit у тому ж казино King's Resort, а через рік повторив успіх вже в Північній Кароліні.
І ось після двох кілець Емілю нарешті підкорився браслет. Разом із довгоочікуваною нагородою Бісе виграв ще й 250 тисяч євро, довівши свій загальний дохід від покеру до позначки 663К.
Також за фінальним столом опинилася бразильська красуня Вівіан Саліба. Дівчина є однією з небагатьох неєвропейців, хто бере активну участь у серії WSOP Europe. Цієї ночі Віві стала багатшою на 35 тисяч євро.
Результати фінального столу WSOPE #3 Mini Main Event:
- Еміль Бісе – 250,1 тис. євро
- Маріус Джиковану – 154,6 тис. євро
- Рольф ван Бруг – 112,4 тис. євро
- Алессандро Піччієрі – 82,6 тис. євро
- Джек Сінклейр – 64,5 тис. євро
- Чиро Перна – 46,3 тис. євро
- Вівіан Саліба – 35,3 тис. євро
- Пабло Фініні – 27,2 тис. євро
- Омід Новін – 21,3 тис. євро