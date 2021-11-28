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11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Бразильская красотка едва не порвала европейцев в погоне за браслетом (видео)

Анатолий Дерека
28 ноября, 13:55
Вивиан Салиба сумела попасть за финальный стол турнира WSOP Europe, однако приз в итоге достался игроку из Швейцарии Эмилю Бисе

Горячая Вивиан Салиба покоряет покерные вершины / Фото: WSOP

В чешском Розвадове 21 ноября стартовала Мировая покерная серия Европы. До 8 декабря WSOP проведет 15 крупных ивентов, в которых по традиции будут разыграны золотые браслеты.

Сегодня ночью подошел к концу третий турнир серии Mini Main Event. Событие с бай-ином 1350 евро собрало аж 1397 входов, что позволило перебить гарантию аж на 600 тысяч.

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Триумфатором ивента стал швейцарец Эмиль Бисе. Ранее покерист уже праздновал успех в Розвадове. В 2018 году он выиграл кольцо на WSOP Circuit в том же казино King's Resort, а через год повторил успех уже в Северной Каролине.

И вот после двух колец Эмилю наконец-то покорился браслет. Вместе с долгожданной наградой Бисе выиграл еще и 250 тысяч евро, доведя свой общий доход от покера до отметки в 663К.

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Также за финальным столом оказалась бразильская красотка Вивиан Салиба. Девушка является одной из немногих неевропейцев, кто активно участвует в серии WSOP Europe. Этой ночью Виви стала богаче на 35 тысяч евро.

Результаты финального стола WSOPE #3 Mini Main Event:

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  1. Эмиль Бисе – 250,1 тыс. евро
  2. Мариус Джиковану – 154,6 тыс. евро
  3. Рольф ван Бруг – 112,4 тыс. евро
  4. Алессандро Пиччьери – 82,6 тыс. евро
  5. Джек Синклэйр – 64,5 тыс. евро
  6. Чиро Перна – 46,3 тыс. евро
  7. Вивиан Салиба – 35,3 тыс. евро
  8. Пабло Финини – 27,2 тыс. евро
  9. Омид Новин – 21,3 тыс. евро