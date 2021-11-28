Бразильская красотка едва не порвала европейцев в погоне за браслетом (видео)

Горячая Вивиан Салиба покоряет покерные вершины / Фото: WSOP

В чешском Розвадове 21 ноября стартовала Мировая покерная серия Европы. До 8 декабря WSOP проведет 15 крупных ивентов, в которых по традиции будут разыграны золотые браслеты.

Сегодня ночью подошел к концу третий турнир серии Mini Main Event. Событие с бай-ином 1350 евро собрало аж 1397 входов, что позволило перебить гарантию аж на 600 тысяч.

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Триумфатором ивента стал швейцарец Эмиль Бисе. Ранее покерист уже праздновал успех в Розвадове. В 2018 году он выиграл кольцо на WSOP Circuit в том же казино King's Resort, а через год повторил успех уже в Северной Каролине.

И вот после двух колец Эмилю наконец-то покорился браслет. Вместе с долгожданной наградой Бисе выиграл еще и 250 тысяч евро, доведя свой общий доход от покера до отметки в 663К.

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Также за финальным столом оказалась бразильская красотка Вивиан Салиба. Девушка является одной из немногих неевропейцев, кто активно участвует в серии WSOP Europe. Этой ночью Виви стала богаче на 35 тысяч евро.

Результаты финального стола WSOPE #3 Mini Main Event:

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