Багатій з фентезі-спорту обставив Філа Хельмута та виграв браслет WSOP Online

Poker Brat не потрапив навіть у ТОП-50 гравців івенту, тоді як любитель футболу і гольфу Джіонні Демерс виграв турнір Світової серії покера онлайн

Джіонні Демерс успішний не тільки в покері, але й у фентезі-спорт / Фото: Pocketfives

Сьогодні завершився черговий івент Світової серії покера (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

Чотирнадцята подія зібрала 673 гравців, які заплатили по 500 доларів бай-іну. Був серед них і легендарний Філ Хельмут (15 браслетів WSOP), проте він завершив івент на 73-му місці з призовими 1072 доларами. Переможцем же турніру став Джіонні Демерс, який в хедз-апі розібрався з Девідом Вільямсом всього за дві хвилини. У вирішальній роздачі Девід з парою "четвірок" пішов в олл-ін, однак напоровся на кишенькові 77 Демерса і завершив турнір другим.

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Відзначимо, що останнім часом Джіонні не так часто грав у покер, проте залишався на слуху завдяки фентезі-спорту. Минулого року він зумів заробити більше двох мільйонів на драфті NFL (футбол) та PGA (гольф). У покері ж його найбільшими призовими залишаються 302 тисячі доларів, які він отримав за 20-те місце на Main Event WSOP 2011. Тепер же у Демерса з'явився і свій браслет Світової серії покера.

Результати фінального столу WSOP Online Event #14:

Джион Демерс – 90 тис. доларів Девід Вільямс – 55,6 тис. доларів Саманта Лейк – 39,2 тис. доларів Філліп Шинг – 27,9 тис. доларів Йонас Векслер – 20,2 тис. доларів Пірс Макеллар – 14,8 тис. доларів Шанкар Піллаї – 11 тис. доларів Деніел Мардер – 8,3 тис. доларів Ітан Яу – 6,3 тис. доларів