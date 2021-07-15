Богач из фэнтези-спорта обставил Фила Хельмута и выиграл браслет WSOP Online

Poker Brat не попал даже в ТОП-50 игроков ивента, тогда как любитель футбола и гольфа Джионни Демерс выиграл турнир Мировой серии покера онлайн

Джионни Демерс успешен не только в покере, но и в фэнтези-спорте / Фото: Pocketfives

Сегодня завершился очередной ивент Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

Четырнадцатое событие собрало 673 игрока, которые заплатили по 500 долларов. Был среди них и легендарный Фил Хельмут (15 браслетов WSOP), однако он завершил ивент на 73 месте с призовыми 1072 долларами. Победителем же турнира стал Джионни Демерс, который в хедз-апе разобрался с Дэвидом Уильямсом всего за две минуты. В решающей раздаче Дэвид с парой "четверок" пошел в олл-ин, однако напоролся на карманные 77 Демерса и завершил турнир вторым.

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Отметим, что в последнее время Джионни не так часто играл в покер, однако оставался на слуху благодаря фэнтези-спорту. В прошлом году он сумел заработать более двух миллионах на драфтах NFL (футбол) и PGA (гольф). В покере же его крупнейшими призовыми остаются 302 тысячи долларов, которые он получил за 20 место на Main Event WSOP 2011. Теперь же у Демерса появился и свой браслет Мировой серии покера.

Результаты финального стола WSOP Online Event #14:

Джионни Демерс – 90 тыс. долларов Дэвид Уильямс – 55,6 тыс. долларов Саманта Лейк – 39,2 тыс. долларов Филлип Шинг – 27,9 тыс. долларов Йонас Векслер – 20,2 тыс. долларов Пирс Макеллар – 14,8 тыс. долларов Шанкар Пиллаи – 11 тыс. долларов Дэниел Мардер – 8,3 тыс. долларов Итан Яу – 6,3 тыс. долларов