22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Крипто

Біткоїн продовжить своє зростання! Основні причини стрибка курсу криптовалюти

Андрій Трофімов
21 жовтня, 17:25
Експерт в області криптовалют розповів, чому біткоїн побив рекорд курсу і чого чекати від валюти в майбутньому

Біткоїн продовжить рост / Фото: Getty Images

20 жовтня ціна на біткоїн побила історичний рекорд. Курс криптовалюти на 20 жовтня перевалив за позначку в 66 тисяч доларів.

Ексклюзивно для сайту "Сьогодні", свою експертну думку про причини зростання курсу біткоїну висловив головний стратег по криптовалютам компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Реклама

"У жовтні вартість біткоїну реалізувала новий історичний максимум і торги проходять в районі 66 800 доларів за монету. Причин для такої динаміки кілька:

  1. Відновлення роботи майнерів з Китаю, які призупинили діяльність навесні поточного року.
  2. Ризики зростання інфляції по всьому світу, через що купують криптовалюту в цілому, як захисний інструмент (яким раніше було золото).
  3. Збільшення кількості IT-проєктів, які враховують кріптовалютні розрахунки.
  4. Визнання криптомонет в різних країнах як платіжний засіб, оскільки це формує базовий оптимізм у інвесторів, що індустрія розвивається і попит буде рости.

Читайте також: Де в Україні купити біткоїн?

Крім того, зростання вартості саме біткоїну обумовлене тим, що це найпопулярніший актив і він на слуху у різних груп інвесторів. Не тільки мастодонти та інституційні інвестори в нього вкладають свої гроші, але і новоприбулі на ринок гравці обирають найбільш зрозумілий для заробітку інструмент.

Також фахівець дав свій прогноз на подальшу поведінку курсу біткоїну:

Реклама

"Така тенденція зростання цін не є остаточною. Подорожчання збережеться як мінімум до рівня 68-72 тисячі доларів за монету. Після досягнення цього діапазону можна чекати невелику корекцію цін вниз, яку також швидко викуплять.

Якщо не відбудеться ніяких форс-мажорних подій, які були, наприклад, навесні в Китаї, то зростання цін збережеться і в листопаді. Динаміка попиту на криптовалюту буде позитивною".

Відмітимо, що в Сальвадорі біткоїн став причиною масових акцій протестів. В країні узаконили офіційне використання криптовалюти як виду платежу, через що люди вийшли на "майдан" проти президента Наїба Букеле.

Реклама