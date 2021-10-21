Біткоїн продовжить своє зростання! Основні причини стрибка курсу криптовалюти

20 жовтня ціна на біткоїн побила історичний рекорд. Курс криптовалюти на 20 жовтня перевалив за позначку в 66 тисяч доларів.

Ексклюзивно для сайту "Сьогодні", свою експертну думку про причини зростання курсу біткоїну висловив головний стратег по криптовалютам компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"У жовтні вартість біткоїну реалізувала новий історичний максимум і торги проходять в районі 66 800 доларів за монету. Причин для такої динаміки кілька:

Читайте також: Де в Україні купити біткоїн?

Крім того, зростання вартості саме біткоїну обумовлене тим, що це найпопулярніший актив і він на слуху у різних груп інвесторів. Не тільки мастодонти та інституційні інвестори в нього вкладають свої гроші, але і новоприбулі на ринок гравці обирають найбільш зрозумілий для заробітку інструмент.

Також фахівець дав свій прогноз на подальшу поведінку курсу біткоїну:

"Така тенденція зростання цін не є остаточною. Подорожчання збережеться як мінімум до рівня 68-72 тисячі доларів за монету. Після досягнення цього діапазону можна чекати невелику корекцію цін вниз, яку також швидко викуплять.

Якщо не відбудеться ніяких форс-мажорних подій, які були, наприклад, навесні в Китаї, то зростання цін збережеться і в листопаді. Динаміка попиту на криптовалюту буде позитивною".