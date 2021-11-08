Біткоїн подорожчає до 72 тисяч: чого чекати на ринку криптовалюти у листопаді

У листопаді очікується зростання курсу біткоїну та Ефіріуму / Фото: Getty Images

Ринок криптовалюти швидко розвивається в останній місяць. Так, наприкінці жовтня курс біткоїну побив рекорд, досягнувши позначки в 66,9 тисячі доларів. Водночас різко піднявся курс крипти Ethereum.

Вранці валюта встановила свій історичний максимум, курс Ефіріуму склав 4,7 тисячі американських грошей. Ексклюзивно для сайту "Сьогодны" головний стратег по криптовалютах компанії TomiEx Анжей Ковальчук розповів про причини зростання курсу.

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"Рекордне зростання вартості біткоїну та Ефіріуму стало можливим завдяки масовому інфляційному страху, готовності США згортати програму економічного стимулювання, а також моді інвесторів на нові активи".

Ще навесні великі інвестори почали надавати перевагу Ethereum / Фото: AFP, Pixabay

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"Через нерозуміння того, які звичні інвестиційні інструменти зможуть дорожчати у 2021 році, відбувається масове скуповування біткоїну та Ефіріуму. Тенденція обумовлена технологічними прогресом та розвитком криптоіндустрії в цілому".

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Крім того, експерт дав прогноз на подальшу поведінку курсу криптовалюту. Анжей очікує, що вже у листопаді рекорди будуть оновлені.

"У листопаді поточного року ми чекаємо, що біткоїн подорожчає до 72 000 доларів за монету, а Ефіріум буде коштувати більше 5 тисяч. Відповідно, якщо цього тижня ціни відкочуватимуться вниз, то це варто розглядати як привід відкривати нові покупки.

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Зростання біткоїну викликав стрибок курсу на інші криптовалюти / Фото: Getty Images

Масовість попиту буде причиною різких цінових коливань і ніхто з інвесторів не готовий зараз здавати позиції і відмовлятися від надприбутку за біткоїном та Ефіріумом. Істерії на ринку немає, це також важливо розуміти. Купуючи криптовалюти, потрібно бути готовим трохи почекати для реалізації сценарію та отримання прибутку на цій спекуляції.

Більш високих цінових діапазонів, ніж 72 тисячі та 5,1 тисячі, ми не чекаємо. На технічних рівнях відбудеться чергова фіксація прибутку та відкат цін униз. Нові прогнози стануть актуальними, коли цей сценарій буде реалізований.