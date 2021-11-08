Биткоин подорожает до 72 тысяч: чего ждать на рынке криптовалюты в ноябре

В ноябре ожидается рост курса биткоина и Эфириума / Фото: Getty Images

Рынок криптовалюты стремительно развивается в последний месяц. Так, в конце октября курс биткоина побил рекорд, достигнув отметки в 66,9 тысячи долларов. Вместе с этим резко поднялся курс крипты Ethereum.

Утром валюта установила свой исторический максимум, курс Эфириума составил 4,7 тысячи американских денег. Эксклюзивно для сайта "Сегодня" главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук рассказал о причинах роста курса криптовалют.

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"Рекордный рост стоимости биткоина и Эфириума стал возможным благодаря массовому инфляционному страху, готовности США сворачивать программу экономического стимулирования, а также моде инвесторов на новые активы".

Еще весной крупные инвесторы начали отдавать предпочтение Ethereum / Фото: AFP, Pixabay

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"Из-за непонимания того, какие привычные инвестиционные инструменты смогут дорожать в 2021 году, происходит массовая скупка биткоина и Эфириума. Тенденция обусловлена технологическими прогрессом и развитием криптоиндустрии в целом".

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Кроме того, эксперт дал прогноз на дальнейшее поведение курса криптовалют. Анжей ожидает, что уже в ноябре рекорды будут обновлены.

"В ноябре текущего года мы ждем, что биткоин подорожает до 72 000 долларов за монету, а Эфириум будет стоить более 5 тысяч. Соответственно, если на текущей неделе цены будут откатываться вниз, то это стоит рассматривать как повод открывать новые покупки.

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Рост биткоина вызвал скачок курса на другие криптовалюты / Фото: Getty Images

Массовость спроса будет причиной для резких ценовых колебаний и никто из инвесторов не готов сейчас сдавать позиции и отказываться от сверхприбыли по биткоину и Эфириуму. Истерии на рынке нет, это тоже важно понимать. Покупая криптовалюты, нужно быть готовым немного подождать для реализации сценария и извлечения прибыли на этой спекуляции.

Более высоких ценовых диапазонов, чем 72 тысячи и 5,1 тысячи, мы не ждем. На технических уровнях произойдет очередная фиксация прибыли и откат цен вниз. Новые прогнозы станут актуальными, когда этот сценарий будет реализован".