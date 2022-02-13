12 лютого 17:00
Евертон 3
Лідс 0
12 лютого 17:15
Вільярреал 0
Реал 0
12 лютого 18:30
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес 2
Чорноморець 2
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
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Біатлон на Олімпіаді-2022: оцінюємо шанси Підручного на золото у Пекіні

Анатолій Дерека
13 лютого, 06:49
Сьогодні відбудуться жіночі та чоловічі перегони переслідування, в яких візьмуть участь шість спортсменів з України. Прогноз букмекерів на чоловічий заїзд на Олімпіаді

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Зимова Олімпіада-2022 не зменшує обертів. У Пекіні зібралося майже три тисячі учасників, які розігрують між собою 109 комплектів медалей.

Україна представлена 45 спортсменами, чиї шанси на медалі на Олімпійських Іграх оцінюються вкрай низько. Але все ж таки найбільші надії у нас покладаються на біатлон.

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Сьогодні відбудуться дві гонки переслідування – жіноча на 10 км, також чоловіча на 12,5 км. В останній візьмуть участь три наші спортсмени – Дмитро Підручний , Артем Прима та Антон Дудченко .

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Тим часом букмекери оцінили їхні шанси на успіх. Parimatch на перемогу Підручного дає коефіцієнт 86.00. У Прими шансів значно менше – 151.00. Ставки на золото Дудченка зовсім не приймаються.

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Що ж до головних фаворитів гонки, то основна боротьба розгорнеться між норвежцем Йоханнесом Бе та французом Кантеном Фійон-Майє . Букмекери оцінюють шанси скандинава трохи вище 1.50 проти 2.70 на Кантена.

Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 12:45 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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