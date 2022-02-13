12 февраля 17:00
Эвертон 3
Лидс 0
12 февраля 17:15
Вильярреал 0
Реал 0
12 февраля 18:30
Челси 2
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12 февраля 19:00
Наполи 1
Интер 1
12 февраля 19:00
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Черноморец 2
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Ливерпуль --
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Лестер --
Вест Хэм --
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Барселона --
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Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
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Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
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Наполи --
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Главная Игра Букмекер

Биатлон на Олимпиаде-2022: оцениваем шансы Пидручного на золото в Пекине

Анатолий Дерека
13 февраля, 06:49
Сегодня состоятся женская и мужская гонки преследования, в которой примут участие шесть спортсменов из Украины. Прогноз букмекеров на мужской заезд на Олимпиаде

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Зимняя Олимпиада-2022 не сбавляет обороты. В Пекине собралось почти три тысячи участников, которые разыгрвают между собой 109 комплектов медалей.

Украина представлена 45 спортсменами, чьи шансы на медали на Олимпийских играх оцениваются крайне низко. Но все же наибольшие надежды у нас возлагаются на биатлон.

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Сегодня состоятся две гонки преследования – женская на 10 км, а также мужская на 12,5 км. В последней примут участие три наших спортсмена – Дмитрий Пидручный , Артем Прима и Антон Дудченко .

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Тем временем букмекеры оценили их шансы на успех. Parimatch на победу Пидручного дает коэффициент 86.00. У Примы шансов куда меньше – 151.00. Ставки на золото Дудченко вовсе не принимаются.

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Что же касается главных фаворитов гонки, то основная борьба развернется между норвежцем Йоханнесом Бе и французом Кантеном Фийон-Майе. Букмекеры оценивают шансы скандинава чуть выше – 1.50 против 2.70 на Кантена.

Отметим, что старт гонки намечен на 12:45 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

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