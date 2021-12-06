5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
5 грудня 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Азартний гороскоп на тиждень. Водолії ризикують, Скорпіони не відступають

Андрій Трофімов
6 грудня, 07:19
Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на тиждень / Фото: Getty Images

Зима набирає обертів, а сьогодні ще й стартує велика онлайн серія Winter Poker Cup. Ідеальний привід спробувати свої сили за покерним столом!

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Гравці досить забобонні та часто вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

На вас чекає розмірена і впевнена гра. Великі призи не гарантовані, проте свої роздачі від вас нікуди не подінуться і як мінімум відбити витрачені гроші вам вдасться.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Дуже важкий тиждень на вас чекає. Подбайте про те, щоб вас нічого не відволікало від гри, адже втрата концентрації дорого вам обійдеться.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Велика ймовірність частої зміни столів у турнірах. Утримайтеся від будь-якого ризику, лише спокійний стиль гри може допомогти вам.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

У жодному разі не втрачайте пильності за столом. Одна роздача може вивести вас у лідери турніру, і на цьому багажі ви далеко зайдете. Не проґавте преміальну руку!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Поки ви не вирішите зробити велику ставку, гра йтиме спокійно. Саме ваш рейз може докорінно змінити ситуацію за столом. Причому не лише на вашу користь.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Не експериментуйте з видами покеру. Омаха, Стад, Разз – там везіння не чекайте. Лише старий-добрий Холдем приведе вас до успіху.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Довіртеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, а не до математичних розрахунків, тоді обов'язково опинитеся в призах.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Ідіть до кінця! Якщо почали рейзити, у жодному разі не скидайте карти серед роздачі. Це дозволить вам непогано заробити.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не піддавайтесь спокусі піти в олл-ін, велика ймовірність програтися. Поводьтеся за столом тихіше води нижче трави і тверезо оцінюйте свої карти.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Ручні карти однієї масті будуть приносити вам удачу, навіть якщо це 2-7. Флеш не раз прилетить вам на тижні, але не варто забувати, що є і старші комбінації.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Найчастіше ризикуйте та блефуйте, суперники охоче підтримуватимуть вашу ставку навіть при поганих картах. Це ваш шанс серйозно піднятися!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Покерна доля поверне борг за минулі провали. Ви обов'язково зустрінетеся з опонентом, який колись позбавив вас виграшу, та візьмете у нього реванш.