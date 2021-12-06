Азартний гороскоп на тиждень. Водолії ризикують, Скорпіони не відступають

Гороскоп на тиждень / Фото: Getty Images
Зима набирає обертів, а сьогодні ще й стартує велика онлайн серія Winter Poker Cup. Ідеальний привід спробувати свої сили за покерним столом!
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Гравці досить забобонні та часто вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
На вас чекає розмірена і впевнена гра. Великі призи не гарантовані, проте свої роздачі від вас нікуди не подінуться і як мінімум відбити витрачені гроші вам вдасться.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Дуже важкий тиждень на вас чекає. Подбайте про те, щоб вас нічого не відволікало від гри, адже втрата концентрації дорого вам обійдеться.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Велика ймовірність частої зміни столів у турнірах. Утримайтеся від будь-якого ризику, лише спокійний стиль гри може допомогти вам.
РАК. 22 червня – 22 липня
У жодному разі не втрачайте пильності за столом. Одна роздача може вивести вас у лідери турніру, і на цьому багажі ви далеко зайдете. Не проґавте преміальну руку!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Поки ви не вирішите зробити велику ставку, гра йтиме спокійно. Саме ваш рейз може докорінно змінити ситуацію за столом. Причому не лише на вашу користь.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Не експериментуйте з видами покеру. Омаха, Стад, Разз – там везіння не чекайте. Лише старий-добрий Холдем приведе вас до успіху.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Довіртеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, а не до математичних розрахунків, тоді обов'язково опинитеся в призах.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Ідіть до кінця! Якщо почали рейзити, у жодному разі не скидайте карти серед роздачі. Це дозволить вам непогано заробити.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Не піддавайтесь спокусі піти в олл-ін, велика ймовірність програтися. Поводьтеся за столом тихіше води нижче трави і тверезо оцінюйте свої карти.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Ручні карти однієї масті будуть приносити вам удачу, навіть якщо це 2-7. Флеш не раз прилетить вам на тижні, але не варто забувати, що є і старші комбінації.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Найчастіше ризикуйте та блефуйте, суперники охоче підтримуватимуть вашу ставку навіть при поганих картах. Це ваш шанс серйозно піднятися!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Покерна доля поверне борг за минулі провали. Ви обов'язково зустрінетеся з опонентом, який колись позбавив вас виграшу, та візьмете у нього реванш.