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Дикий сценарій! Везунчик 8 разів поспіль пішов в олл-ін і дивом витяг мертвий турнір (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
3 грудня, 20:55
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Покерист "Jack H Ward" залишився з мізерним банком у дуелі зі стримером, але дике везіння допомогло йому виграти битву
Олл-ін далеко не завжди означає швидку поразку
Олл-ін далеко не завжди означає швидку поразку / Фото: Getty Images

Онлайн-турніри найчастіше дарують гравцям неймовірні емоції та нерідко завершуються рандомними випадками успіху. Особливо фактор випадковості грає велику роль при іграх на низьких лімітах або на умовні гроші.

Дуже дика ситуація сталася в недавньому онлайн-турнірі Neymar Jr Kick-Off з бай-іном лише 6,6 долара. Один проти одного зійшлися стример "croaks" та гравець під ніком "Jack H Ward".

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Після виставлення ТТ проти 22 у останнього залишилися лише 0,1 великий блайнд (16 фішок проти 3984 у "croaks"). Можна подумати, що стример уже готовий був радіти та святкувати перемогу. Але доля піднесла йому шалену розв'язку.

Читайте також: Неймовірна історія грецького покериста, який виграв турнір із однією фішкою

Jack H Ward зумів аж 8 разів успішно піти в олл-ін, відібравши дар мови у опонента. Причому кілька разів щасливчику необхідна карта прилітала лише на рівері. Дивимося та насолоджуємося!

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Щоправда, сума виграшів все одно вийшла несуттєвою. Переможцю дісталося 10 доларів, програвший залишився з трьома. Проте, мабуть, пережити такі емоції значно цінніше!

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