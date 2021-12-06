Азартный гороскоп на неделю. Водолеи рискуют, Скорпионы не отступают

Гороскоп на неделю / Фото: Getty Images
Зима набирает обороты, а сегодня еще и стартует крупная онлайн-серия Winter Poker Cup. Идеальный повод попробовать свои силы за покерным столом!
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Игроки достаточно суеверны и часто верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Вас ждет размеренная и уверенная игра. Крупные призы не гарантированы, однако свои раздачи от вас никуда не денутся и как минимум отбить потраченные деньги у вас получится.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Очень тяжелая неделя вас ожидает. Позаботьтесь о том, чтобы вас ничего не отвлекало от игры, ведь потеря концентрации дорого вам обойдется.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Велика вероятность частой смены столов в турнирах. Воздержитесь от какого-либо риска, лишь спокойный стиль игры может вам помочь.
РАК. 22 июня — 22 июля
Ни в коем случае не теряйте бдительность за столом. Одна раздача может вывести вас в лидеры турнира и на этом багаже вы далеко зайдете. Не прозевайте премиальную руку!
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Пока вы не решите сделать крупную ставку, игра будет идти спокойно. Именно ваш рейз может в корне изменить ситуацию за столом. Причем не только в вашу пользу.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Не экспериментируйте с видами покера. Омаха, Стад, Разз – там везения не ждите. Лишь старый-добрый Холдем приведет вас к успеху.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Доверьтесь своей интуиции, она вас не подведет. Следуйте своему внутреннему голосу, а не математическим расчетам, тогда обязательно окажетесь в призах.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Идите до конца! Если начали рейзить, ни в коем случае не сбрасывайте карты посреди раздачи. Это позволит вам неплохо заработать.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Не поддавайтесь искушению пойти в олл-ин, велика вероятность проиграться. Ведите себя за столом тише воды ниже травы и трезво оценивайте свои карты.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Ручные карты одной масти будут приносить вам удачу, даже если это 2-7. Флеш не раз прилетит вам на неделе, но не стоит забывать, что существуют и более старшие комбинации.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Чаще рискуйте и блефуйте, соперники будут охотно поддерживать вашу ставку даже при плохих картах. Это ваш шанс серьезно подняться!
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Покерная судьба вернет долг за прошлые провалы. Вы обязательно встретитесь с оппонентом, который когда-то лишил вас выигрыша, и возьмете у него реванш.