Азартний гороскоп на тиждень. Вдачливі Раки та червоні Скорпіони

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

У суботу ми відсвяткували прихід Нового року, а вже сьогодні стартує перший його повноцінний тиждень. Гравці в покер вже встигли відгуляти та планують своє повернення за овальний стіл. Що ж на них чекає на початку 2022-го?

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Покеристи часто забобонні та охоче вірять в прикмети або гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

У перший тиждень року оберніться в покер-рум і зіграйте наживо з незнайомими людьми. Профіт свій ви отримаєте, а нових знайомств ніколи не завадять.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Омаха принесе вам успіх найближчими днями. Спробуйте удачу в цьому виді покеру, вам куди частіше прилітатиме потрібна комбінація. Якщо не впевнені, освіжіть правила гри в Омаху!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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У новому році саме час піти на підвищення та зіграти проти сильних суперників. На високих лімітах ви отримаєте необхідний досвід і навіть залишитеся у виграші.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Побережіть банкролл і спробуйте своє щастя у фріролах. Ви уникнете фінансових втрат і зможете досягти успіху, трохи поповнивши свій рахунок.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Гра в покер не принесе вам потрібний профіт. Якщо боїтеся програтися по-крупному, відкладіть гру наступного тижня. Натомість можете спробувати себе у преферансі.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Запасайтеся бадьорим напоєм, на вас чекають довгі турніри, які увінчаються призами. Краще позбавте себе алкоголю перед грою, він вам тільки нашкодить.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Ваша удача сховалася в онлайні, залітайте туди та грайте на повну. Ваші емоції залишаться прихованими, а завдяки своїй майстерності ви зможете розбагатіти.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Червоний колір стане для вас щасливим у перші дні року. Бубни та черви принесуть вам солідний виграш, який обернеться для вас лідерством у турнірі.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте опоненту вивести себе, тримайте Poker Face та зберігайте концентрацію. Тільки ваша майстерність – ключ до успіху за столом.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Сповна скористайтеся кишеньковими парами. Вам вони прилітатимуть не дуже часто, але ці руки будуть для вас виграшними. Сміливо підвищуйте ставки із готовою комбінацією на руках!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Радимо відмовитись від агресивної гри, навіть якщо дуже хочеться. Вона не принесе вам успіху, лише стовідсоткові комбінації дозволять вам вигравати роздачі.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Цього тижня вам випаде роял-флеш, який дозволить роздягнути опонентів. Витисніть максимум із щасливої роздачі, тоді від призів вам не втекти.