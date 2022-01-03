Азартний гороскоп на тиждень. Вдачливі Раки та червоні Скорпіони

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images
У суботу ми відсвяткували прихід Нового року, а вже сьогодні стартує перший його повноцінний тиждень. Гравці в покер вже встигли відгуляти та планують своє повернення за овальний стіл. Що ж на них чекає на початку 2022-го?
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Покеристи часто забобонні та охоче вірять в прикмети або гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Давайте разом дізнаємось його.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
У перший тиждень року оберніться в покер-рум і зіграйте наживо з незнайомими людьми. Профіт свій ви отримаєте, а нових знайомств ніколи не завадять.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Омаха принесе вам успіх найближчими днями. Спробуйте удачу в цьому виді покеру, вам куди частіше прилітатиме потрібна комбінація. Якщо не впевнені, освіжіть правила гри в Омаху!
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
У новому році саме час піти на підвищення та зіграти проти сильних суперників. На високих лімітах ви отримаєте необхідний досвід і навіть залишитеся у виграші.
РАК. 22 червня – 22 липня
Побережіть банкролл і спробуйте своє щастя у фріролах. Ви уникнете фінансових втрат і зможете досягти успіху, трохи поповнивши свій рахунок.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Гра в покер не принесе вам потрібний профіт. Якщо боїтеся програтися по-крупному, відкладіть гру наступного тижня. Натомість можете спробувати себе у преферансі.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Запасайтеся бадьорим напоєм, на вас чекають довгі турніри, які увінчаються призами. Краще позбавте себе алкоголю перед грою, він вам тільки нашкодить.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Ваша удача сховалася в онлайні, залітайте туди та грайте на повну. Ваші емоції залишаться прихованими, а завдяки своїй майстерності ви зможете розбагатіти.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Червоний колір стане для вас щасливим у перші дні року. Бубни та черви принесуть вам солідний виграш, який обернеться для вас лідерством у турнірі.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Не дозволяйте опоненту вивести себе, тримайте Poker Face та зберігайте концентрацію. Тільки ваша майстерність – ключ до успіху за столом.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Сповна скористайтеся кишеньковими парами. Вам вони прилітатимуть не дуже часто, але ці руки будуть для вас виграшними. Сміливо підвищуйте ставки із готовою комбінацією на руках!
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Радимо відмовитись від агресивної гри, навіть якщо дуже хочеться. Вона не принесе вам успіху, лише стовідсоткові комбінації дозволять вам вигравати роздачі.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Цього тижня вам випаде роял-флеш, який дозволить роздягнути опонентів. Витисніть максимум із щасливої роздачі, тоді від призів вам не втекти.