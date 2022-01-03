Азартный гороскоп на неделю. Везучие Раки и красные Скорпионы

Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

В субботу мы отпраздновали наступление Нового года, а уже сегодня стартует первая его полноценная неделя. Игроки в покер уже успели отгулять и планируют свое возвращение за овальный стол. Что же их ждет в начале 2022-го?

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Покеристы зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

В первую неделю года выберитесь в покер-рум и сыграйте вживую с незнакомыми людьми. Профит свой вы получите, а новые знакомства никогда не помешают.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Омаха принесет вам успех в ближайшие дни. Попытайте удачу в этом виде покера, вам куда чаще будет прилетать нужная комбинация. Если не уверены, освежите правила игры в Омаху!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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В новом году самое время пойти на повышение и сыграть против сильных соперников. На высоких лимитах вы получите необходимый опыт и можете даже останетесь в выигрыше.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Поберегите банкролл и попробуйте свое счастье во фрироллах. Вы избежите финансовых потерь и сможете добиться успеха, немного пополнив свой счет.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Игра в покер не принесет вам необходимый профит. Если боитесь проиграться по-крупному, отложите игру на следующую неделю. Взамен можете попробовать себя в преферансе.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Запасайтесь бодрящим напитком, вас ждут длинные турниры, которые увенчаются призами. Лучше избавьте себя от алкоголя перед игрой, он вам только навредит.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Ваша удача спряталась в онлайне, залетайте туда и играйте на полную. Ваши эмоции останутся скрытыми, а благодаря своему мастерству вы сможете разбогатеть.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Красный цвет станет для вас счастливым в первые дни года. Бубны и червы принесут вам солидный выигрыш, который обернется для вас лидерством в турнире.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Не позволяйте оппоненту вывести себя, держите Poker Face и сохраняйте концентрацию. Только ваше мастерство – ключ к успеху за столом.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Сполна воспользуйтесь карманными парами. Вам они будут прилетать не очень часто, но эти руки будут для вас выигрышными. Смело повышайте ставки с готовой комбинацией на руках!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Советуем отказаться от агрессивной игры, даже если очень хочется. Она не принесет вам успеха, лишь верняковые комбинации позволят вам выигрывать раздачи.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

На этой неделе вам выпадет роял-флеш, который позволит раздеть оппонентов. Выжмите максимум из счастливой раздачи, тогда от призов вам не уйти.