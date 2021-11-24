24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
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Аякс --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
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Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
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Рух --
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Колос --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Австралійський геній заробив майже два мільйони у Вегасі і став найуспішнішим гравцем року

Анатолій Дерека
24 листопада, 15:00
Майкл Аддамо зумів взяти другий браслет WSOP за місяць і вийшов на перше місце в рейтингу найуспішніших покеристів 2021 року

Майкл Аддамо розриває суперників 2021 року / Фото: WSOP

Вчора завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio у Лас-Вегасі, а також ще 10 – в онлайні.

Одним із останніх івентів став супертурнір хайроллерів з Безлімітного Холдему з немаленьким бай-іном – 100 тисяч доларів. Саме тому у події взяли участь лише 64 гравці.

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У призи зуміли потрапити десятьох учасників, серед яких було чимало відомих покеристів. Наприклад, один із найуспішніших гравців в історії покеру Федір Хольц першим вилетів після баббла.

Чемпіон недавнього хайролерського івента Микита Бодяковський став восьмим, а двоє американських топгравців Сем Соверел та Шон Перрі вилетіли прямо перед хедз-апом.

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Ну а у вирішальній стадії рівних не було висхідній зірці покеру Майклу Аддамо. Хлопець із Австралії впорався в дуелі з Кевіном Рабічоу і завоював уже четвертий браслет у кар'єрі.

Крім того, виграш майже двох мільйонів доларів дозволив Аддамо стати лідером у списку найуспішніших покеристів 2021 року. За останні 11 місяців австралієць виграв 9,4М за овальним столом, тоді як всього за кар'єру у Майкла 17 мільйонів доходу.

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Розподіл призових на WSOP #87 High Roller NLH :

  1. Майкл Аддамо – 1,96 млн доларів
  2. Кевін Рабічоу – 1,21 млн доларів
  3. Сем Соверел – 830,9 тис. доларів
  4. Шон Перрі – 590,3 тис. доларів
  5. Хенрік Хеклен – 434,5 тис. доларів
  6. Сорел Міцці – 331,8 тис. доларів
  7. Сем Графтон – 263,2 тис. доларів
  8. Микита Бодяковський – 217,2 тис. доларів
  9. Вільям Кляйн – 186,9 тис. доларів
  10. Федір Хольц – 167,8 тис. доларів