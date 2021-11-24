Австралийский гений заработал почти два миллиона в Вегасе и стал самым успешным игроком года

Майкл Аддамо разрывает соперников в 2021 году / Фото: WSOP

Вчера завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio в Лас-Вегасе, а также еще 10 – в онлайне.

Одним из последних ивентов стал супертурнир хайроллеров по Безлимитному Холдему с немаленьким бай-ином – 100 тысяч долларов. Именно поэтому в событии приняли участие всего 64 игрока.

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В призы сумели попасть десять участников, среди которых было немало известных покеристов. К примеру, один из самых успешных игроков в истории покера Федор Хольц первым вылетел после баббла.

Чемпион недавнего хайроллерского ивентаНикита Бодяковский оказался восьмым, а двое американских топ-игроков Сэм Соверел и Шон Перри вылетели прямо перед хедз-апом.

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Ну а в решающей стадии равных не было восходящей звезде покера Майклу Аддамо. Парень из Австралии разделался в дуэли с Кевином Рабичоу и завоевал уже четвертый браслет в карьере.

Кроме того, выигрыш почти двух миллионов долларов позволил Аддамо стать лидером в списке самых успешных покеристов 2021 года. За последние 11 месяцев австралиец выиграл 9,4М за овальным столом, тогда как всего за карьеру у Майкла 17 миллионов дохода.

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Распределение призовых на WSOP #87 High Roller NLH :