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Лейпциг --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
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Милан --
24 ноября 22:00
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Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
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Минай --
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Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Игра Новости покера

Австралийский гений заработал почти два миллиона в Вегасе и стал самым успешным игроком года

Анатолий Дерека
24 ноября, 15:00
Майкл Аддамо сумел взять второй браслет WSOP за месяц и вышел на первое место в рейтинге самых успешных покеристов 2021 года

Майкл Аддамо разрывает соперников в 2021 году / Фото: WSOP

Вчера завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio в Лас-Вегасе, а также еще 10 – в онлайне.

Одним из последних ивентов стал супертурнир хайроллеров по Безлимитному Холдему с немаленьким бай-ином – 100 тысяч долларов. Именно поэтому в событии приняли участие всего 64 игрока.

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В призы сумели попасть десять участников, среди которых было немало известных покеристов. К примеру, один из самых успешных игроков в истории покера Федор Хольц первым вылетел после баббла.

Чемпион недавнего хайроллерского ивентаНикита Бодяковский оказался восьмым, а двое американских топ-игроков Сэм Соверел и Шон Перри вылетели прямо перед хедз-апом.

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Ну а в решающей стадии равных не было восходящей звезде покера Майклу Аддамо. Парень из Австралии разделался в дуэли с Кевином Рабичоу и завоевал уже четвертый браслет в карьере.

Кроме того, выигрыш почти двух миллионов долларов позволил Аддамо стать лидером в списке самых успешных покеристов 2021 года. За последние 11 месяцев австралиец выиграл 9,4М за овальным столом, тогда как всего за карьеру у Майкла 17 миллионов дохода.

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Распределение призовых на WSOP #87 High Roller NLH :

  1. Майкл Аддамо – 1,96 млн долларов
  2. Кевин Рабичоу – 1,21 млн долларов
  3. Сэм Соверел – 830,9 тыс. долларов
  4. Шон Перри – 590,3 тыс. долларов
  5. Хенрик Хеклен – 434,5 тыс. долларов
  6. Сорел Мицци – 331,8 тыс. долларов
  7. Сэм Графтон – 263,2 тыс. долларов
  8. Никита Бодяковский – 217,2 тыс. долларов
  9. Уильям Кляйн – 186,9 тыс. долларов
  10. Федор Хольц – 167,8 тыс. долларов