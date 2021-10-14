Американський щасливчик виграв мільйон у Лас-Вегасі, залишивши позаду двох українців

Даніель Лазрус виграв другий браслет WSOP / Фото: WSOP
У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. WSOP проходить в казино Rio, де розігрують 88 золотих браслетів серед найкращих гравців івентів.
Вчора ввечері завершився найтриваліший на цей момент івент MILLIONAIRE MAKER NLH, який йшов аж п'ять днів. На турнір з бай-іном 1,5 тисячі доларів зареєструвалося понад п'ять тисяч учасників.
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Переможець гарантовано заробляв би мільйон доларів. У призах виявилося 799 учасників, серед яких було і двоє українців. Правда, їх місця не дозволили їм багато заробити.
Павло Векслер підняв 2,6 тисячі, тоді як Валентин Шабельник – на двісті доларів менше. З найвідоміших гравців вище за всіх фінішувала Ванесса Кейд (75 місце), тоді як чемпіоном став Даніель Лазрус.
Американець лише другий рік грає професійно, а в цьому році Даніель виграв вже другий браслет після тріумфу влітку в онлайні. До цих успіхів Лазрус заробив на покері в загальній сумі трохи менше 60 тисяч доларів.
"Я почав грати в покер чотири з половиною роки тому просто заради розваги. Почав вигравати, зустрів хлопця, який познайомив мене з іншими хлопцями, які навчили мене грати.
Я в боргу перед всіма цими хлопцями, в тому числі, яких тут немає. Два роки тому я почав вчитися грати професійно і став рости за лімітами. Кращого сценарію для себе я і уявити не міг".
Результати фінального столу WSOP # 17 MILLIONAIRE MAKER NLH:
- Даніель Лазрус – 1 млн доларів
- Даррен Ронконі – 500,1 тис доларів
- Джеффрі Генкареллі – 377,1 тис доларів
- Майкл Гаті – 288,7 тис доларів
- Ігнасіо Морон – 222,4 тис доларів
- Кевін Палмер – 172,4 тис доларів
- Тодд Саффрон – 134,5 тис доларів
- Адам Шерман – 105,6 тис доларів
- Сертак Туркер – 83,5 тис доларів