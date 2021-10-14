Американський щасливчик виграв мільйон у Лас-Вегасі, залишивши позаду двох українців

Даніель Лазрус виграв другий браслет WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру 2021. WSOP проходить в казино Rio, де розігрують 88 золотих браслетів серед найкращих гравців івентів.

Вчора ввечері завершився найтриваліший на цей момент івент MILLIONAIRE MAKER NLH, який йшов аж п'ять днів. На турнір з бай-іном 1,5 тисячі доларів зареєструвалося понад п'ять тисяч учасників.

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Переможець гарантовано заробляв би мільйон доларів. У призах виявилося 799 учасників, серед яких було і двоє українців. Правда, їх місця не дозволили їм багато заробити.

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Павло Векслер підняв 2,6 тисячі, тоді як Валентин Шабельник – на двісті доларів менше. З найвідоміших гравців вище за всіх фінішувала Ванесса Кейд (75 місце), тоді як чемпіоном став Даніель Лазрус.

Американець лише другий рік грає професійно, а в цьому році Даніель виграв вже другий браслет після тріумфу влітку в онлайні. До цих успіхів Лазрус заробив на покері в загальній сумі трохи менше 60 тисяч доларів.

"Я почав грати в покер чотири з половиною роки тому просто заради розваги. Почав вигравати, зустрів хлопця, який познайомив мене з іншими хлопцями, які навчили мене грати. Я в боргу перед всіма цими хлопцями, в тому числі, яких тут немає. Два роки тому я почав вчитися грати професійно і став рости за лімітами. Кращого сценарію для себе я і уявити не міг".

Результати фінального столу WSOP # 17 MILLIONAIRE MAKER NLH:

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