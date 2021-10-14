15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Американский счастливчик выиграл миллион в Лас-Вегасе, оставив позади двух украинцев

Анатолий Дерека
14 октября, 19:05
На второй год профессиональной игры в покер Даниэль Лазрус стал двухкратным обладателем браслета WSOP

Даниэль Лазрус выиграл второй браслет WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. WSOP проходит в казино Rio, где разыгрывают 88 золотых браслетов среди лучших игроков ивентов.

Вчера вечером завершился самый длительный на данный момент ивент MILLIONAIRE MAKER NLH, который шел аж пять дней. На турнир с бай-ином 1,5 тысячи долларов зарегистрировалось более пяти тысяч участников.

Реклама

Читайте также: Многократного чемпиона мира ограбили на Мировой серии покера

Победитель гарантированно зарабатывал бы миллион долларов. В призах оказалось 799 участников, среди которых было и двое украинцев. Правда, их места не позволили им много заработать.

Реклама

Павел Векслер поднял 2,6 тысячи, тогда как Валентин Шабельник – на двести долларов меньше. Из самых известных игроков выше всех финишировала Ванесса Кейд (75 место), тогда как чемпионом стал Даниэль Лазрус.

Американец лишь второй год играет профессионально, а в этом году Даниэль выиграл уже второй браслет после триумфа летом в онлайне. До этих успехов Лазрус заработал на покере в общей сумме чуть менее 60 тысяч долларов.

"Я начал играть в покер четыре с половиной года назад просто ради развлечения. Начал выигрывать, встретил парня, который познакомил меня с другими парнями, которые научили меня играть.

Я в долгу перед всеми этими ребятами, в том числе, которых здесь нет. Два года назад я начал учиться играть профессионально и стал расти по лимитам. Лучшего сценария для себя я и придумать не мог".

Результаты финального стола WSOP #17 MILLIONAIRE MAKER NLH:

Реклама
  1. Даниэль Лазрус – 1 млн долларов
  2. Даррил Ронкони – 500,1 тыс долларов
  3. Джеффри Генкарелли – 377,1 тыс долларов
  4. Майкл Гати – 288,7 тыс долларов
  5. Игнасио Морон – 222,4 тыс долларов
  6. Кевин Палмер – 172,4 тыс долларов
  7. Тодд Саффрон – 134,5 тыс долларов
  8. Адам Шерман – 105,6 тыс долларов
  9. Сертак Туркер – 83,5 тыс долларов

Реклама