Американский счастливчик выиграл миллион в Лас-Вегасе, оставив позади двух украинцев

Даниэль Лазрус выиграл второй браслет WSOP / Фото: WSOP
В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. WSOP проходит в казино Rio, где разыгрывают 88 золотых браслетов среди лучших игроков ивентов.
Вчера вечером завершился самый длительный на данный момент ивент MILLIONAIRE MAKER NLH, который шел аж пять дней. На турнир с бай-ином 1,5 тысячи долларов зарегистрировалось более пяти тысяч участников.
Читайте также: Многократного чемпиона мира ограбили на Мировой серии покера
Победитель гарантированно зарабатывал бы миллион долларов. В призах оказалось 799 участников, среди которых было и двое украинцев. Правда, их места не позволили им много заработать.
Павел Векслер поднял 2,6 тысячи, тогда как Валентин Шабельник – на двести долларов меньше. Из самых известных игроков выше всех финишировала Ванесса Кейд (75 место), тогда как чемпионом стал Даниэль Лазрус.
Американец лишь второй год играет профессионально, а в этом году Даниэль выиграл уже второй браслет после триумфа летом в онлайне. До этих успехов Лазрус заработал на покере в общей сумме чуть менее 60 тысяч долларов.
"Я начал играть в покер четыре с половиной года назад просто ради развлечения. Начал выигрывать, встретил парня, который познакомил меня с другими парнями, которые научили меня играть.
Я в долгу перед всеми этими ребятами, в том числе, которых здесь нет. Два года назад я начал учиться играть профессионально и стал расти по лимитам. Лучшего сценария для себя я и придумать не мог".
Результаты финального стола WSOP #17 MILLIONAIRE MAKER NLH:
- Даниэль Лазрус – 1 млн долларов
- Даррил Ронкони – 500,1 тыс долларов
- Джеффри Генкарелли – 377,1 тыс долларов
- Майкл Гати – 288,7 тыс долларов
- Игнасио Морон – 222,4 тыс долларов
- Кевин Палмер – 172,4 тыс долларов
- Тодд Саффрон – 134,5 тыс долларов
- Адам Шерман – 105,6 тыс долларов
- Сертак Туркер – 83,5 тыс долларов