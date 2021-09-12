Американець пробив стріт-флеш в супертурнірі з Омахи – відео неймовірної роздачі

Адам Хендрікс - переможець третього турніру Poker Masters / Фото: Pokernews

У середу стартував нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.

Вчора ж завершився третій турнір з Омахи PLO. На нього зареєструвалися 69 гравців, які внесли по 10 тисяч доларів бай-іну.

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За фінальний стіл вийшли такі монстри як Кріс Брюер і Джейк Шиндлер, проте вони першими з нього і вилетіли. За крок від хедз-апу зупинився і Джейк Деніелс, а перемогу в дуелі розіграли Адам Хендрікс і Меттью Вантман.

У другого було дворазову перевагу в стеці, проте розклад сил перевернула одна роздача. Ось які карти гравці отримали на руки:

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Вантман:

Хендрікс:

На стіл же лягли і після цього обидва гравці пішли в олл-ін в надії отримати флеш. чирвова дев'ятка на рівері, здавалося б, дала Вантману преміальний флеш, проте зіграла все ж на руку Хендрікса, який зібрав стріт-флеш.

Після цього Адам отримав явну перевагу в стеку і довів справу до перемоги. Це лише третій тріумф в кар'єрі американця. Всього в покері Хендрікс заробив 2,1 мільйона доларів.

Результати фінального столу Poker Masters Event #3: