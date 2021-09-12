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Американец пробил стрит-флеш в супертурнире по Омахе – видео невероятной раздачи

Анатолий Дерека
12 сентября, 12:10
Адам Хендрикс был аутсайдером в хедз-апе третьего ивента Poker Masters, однако в одной из раздач сумел перевернуть ход игры

Адам Хендрикс - победитель третьего турнира Poker Masters / Фото: Pokernews

В среду стартовал новая серия турниров среди хайроллеров Poker Masters. Лучшие игроки мира сыграют 12 ивентов в Лас-Вегасе, чтобы определить нового владельца фиолетового пиджака.

Вчера же завершился третий турнир по Омахе PLO. На него зарегистрировались 69 игроков, которые внесли по 10 тысяч долларов бай-ина.

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За финальный стол вышли такие монстры как Крис Брюэр и Джейк Шиндлер, однако они первыми с него и вылетели. В шаге от хедз-апа остановился и Джейк Дэниелс, а победу в дуэли разыграли Адам Хендрикс и Мэттью Вантман.

У второго было двукратное преимущество в стеке, однако расклад сил перевернула одна раздача. Вот какие карты игроки получили на руки:

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Вантман:

Хендрикс:

На стол же легли и после этого оба игрока пошли в олл-ин в надежде получить флеш. Червовая девятка на ривере, казалось бы, дала Вантману премиальный флеш, однако сыграла все же на руку Хендриксу, который собрал стрит-флеш.

После этого Адам получил явное преимущество в стеке и довел дело до победы. Это лишь третий триумф в карьере американца. Всего в покере Хендрикс заработал 2,1 миллиона долларов.

Результаты финального стола Poker Masters Event #3:

  1. Адам Хендрикс – 186,3 тыс. долларов
  2. Мэттью Вантман – 138 тыс. долларов
  3. Джейк Дэниелс – 89,7 тыс. долларов
  4. Брент Робертс – 69 тыс. долларов
  5. Джейк Шиндлер – 55,2 тыс. долларов
  6. Крис Брюэр – 41,4 тыс. долларов

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