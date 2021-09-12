Американец пробил стрит-флеш в супертурнире по Омахе – видео невероятной раздачи

Адам Хендрикс - победитель третьего турнира Poker Masters / Фото: Pokernews
В среду стартовал новая серия турниров среди хайроллеров Poker Masters. Лучшие игроки мира сыграют 12 ивентов в Лас-Вегасе, чтобы определить нового владельца фиолетового пиджака.
Вчера же завершился третий турнир по Омахе PLO. На него зарегистрировались 69 игроков, которые внесли по 10 тысяч долларов бай-ина.
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За финальный стол вышли такие монстры как Крис Брюэр и Джейк Шиндлер, однако они первыми с него и вылетели. В шаге от хедз-апа остановился и Джейк Дэниелс, а победу в дуэли разыграли Адам Хендрикс и Мэттью Вантман.
У второго было двукратное преимущество в стеке, однако расклад сил перевернула одна раздача. Вот какие карты игроки получили на руки:
Вантман:
Хендрикс:
На стол же легли
После этого Адам получил явное преимущество в стеке и довел дело до победы. Это лишь третий триумф в карьере американца. Всего в покере Хендрикс заработал 2,1 миллиона долларов.
Результаты финального стола Poker Masters Event #3:
- Адам Хендрикс – 186,3 тыс. долларов
- Мэттью Вантман – 138 тыс. долларов
- Джейк Дэниелс – 89,7 тыс. долларов
- Брент Робертс – 69 тыс. долларов
- Джейк Шиндлер – 55,2 тыс. долларов
- Крис Брюэр – 41,4 тыс. долларов