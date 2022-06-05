Американець здобув перемогу на Світовій серії покеру заради допомоги ветеранам

Бред Рубен став тріумфатором WSOP

На Світовій серії покеру, яка стартувала 31 травня, закінчилися ще два івенти. Раніше володарями браслетів стали Кеті Копп і Девід Пітерс .

У третій події WSOP 752 гравці змагалися у фризаут-грі з Безлімітного Холдему. Бай-ін становив 2,5К, що дозволило зібрати призовий фонд у розмірі 1,6 мільйона доларів.

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В ITM виявилося 113 гравців, а переможцем став американець Скотт Сейвер, який у середині травня зазнав фіаско. хедз-апе з Філом Хельмутом. Американець виборов свій четвертий браслет у кар'єрі і піднявся на 25 місце в рейтингу All Time Money List.

Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH:

Скотт Сейвер – 320 тис. доларів Александер Фарахі – 197,8 тис. доларів Девід Гудман – 139,1 тис. доларів Стів Золотов – 99,4 тис. доларів Серхіо Еспіна – 72,2 тис. доларів Нік Шульмун – 53,2 тис. доларів Льюїс Спенсер – 39,9 тис. доларів Кріс Ханічен – 30,4 тис. доларів Адітія Агарвал – 23,6 тис. доларів

Також визначився переможець і у турнірі №4 Dealer's Choice за 1500 доларів. Серед 430 учасників не було рівних Бреду Рубену, який провів івент у футболці під назвою благодійної організації "Shields&Stripes".

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Займається вона допомогою ветеранам, зокрема пожежниками та поліцейським на пенсії. Як зізнався американець, 1% свого виграшу (а саме 1,2К) він пожертвує саме їй. Для Рубена цей браслет WSOP також став четвертим у кар'єрі.

Результати фінального столу турніру WSOP Dealer's Choice 6-Handed:

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