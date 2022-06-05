Американец добыл победу на Мировой серии покера ради помощи ветеранам

Брэд Рубен стал триумфатором WSOP

На Мировой серии покера, которая стартовала 31 мая, закончились еще два ивента. Ранее обладателями браслетов стали Кети Копп и Дэвид Питерс.

В третьем событии WSOP 752 игрока соревновались во фризаут-игре по Безлимитному Холдему. Бай-ин составил 2,5К, что позволило собрать призовой фонд в размере 1,6 миллиона долларов.

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В ITM оказалось 113 игроков, а победителем стал американец Скотт Сейвер, который в середине мая потерпел фиаско в хедз-апе с Филом Хельмутом. Американец добыл свой четвертый браслет в карьере и поднялся на 25 место в рейтинге All Time Money List.

Результаты финального стола турнира WSOP Freezeout NLH:

Скотт Сейвер – 320 тыс. долларов Александер Фарахи – 197,8 тыс. долларов Дэвид Гудман – 139,1 тыс. долларов Стив Золотов – 99,4 тыс. долларов Серхио Эспина – 72,2 тыс. долларов Ник Шульмун – 53,2 тыс. долларов Льюис Спенсер – 39,9 тыс. долларов Крис Ханичен – 30,4 тыс. долларов Адития Агарвал – 23,6 тыс. долларов

Также определился победитель и в турнире №4 Dealer’s Choice за 1500 долларов. Среди 430 участников не было равных Брэду Рубену, который провел ивент в футболке с названием благотворительной организации "Shields&Stripes".

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Занимается она помощью ветеранам, в частности пожарниками и полицейским на пенсии. Как признался американец, 1% от своего выигрыша (а именно 1,2К) он пожертвует именно ей. Для Рубена данный браслет WSOP также стал четвертым в карьере.

Результаты финального стола турнира WSOP Dealer’s Choice 6-Handed:

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