27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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100 тисяч доларів у фріролах! Український покер-рум запускає серію безкоштовних турнірів

Андрій Трофімов
26 жовтня, 13:05
PokerMatch запрошує любителів покеру поборотися за круті призи без будь-яких внесків за участь

Компанія PokerMatch розіграє 100 тисяч доларів у фріролл-турнірах / Фото: PokerMatch

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів крутими акціями. У середині жовтня компанія почала дарувати новим клієнтам бонус 330 гривень.

Тепер же PokerMatch пропонує гравцям заробити на фріролах. З 1 листопада по 25 грудня рум щодня проводитиме безкоштовні турніри з Безлімітного Холдему Special Promo Freeroll.

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Загальна гарантія івентів становитиме 100 тисяч доларів! Усі 55 подій стартуватимуть о 20:00 та завершаться на Різдво супертурніром PokerMatch One Million Freeroll із гарантією 1 мільйон гривень.

Читайте також: У листопаді PokerMatch проведе велику серію турнірів

Нові гравці, які зареєструються після 26 жовтня, зможуть грати у фріролах одразу після поповнення свого рахунку на будь-яку суму, вказавши промокод FREEROLL. Реєстрація на PokerMatch доступна за посиланням.

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PokerMatch – найбільший покер-рум України / Фото: PokerMatch

Для чинних клієнтів компанії необхідно згенерувати рейк у 250 гривень, щоб отримати доступ до івентів. Детальні правила участі у фріролах, а також повний розклад турнірів доступний на офіційному сайті PokerMatch. Не пропустіть можливість голосно заявити про себе!

ДОВІДКА. Фрірол – покерний турнір без турнірного внеску (бай-іну). Зазвичай призовий фонд івенту формується за рахунок коштів учасників, тоді як у фріролах призи виділяються самим покер-румом. В якості призів фріролів можуть бути гроші, покерні аксесуари або право на виступ в іншому покерному турнірі (фріроли-сателіти).

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