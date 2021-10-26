100 тысяч долларов во фрироллах! Украинский покер-рум запускает серию бесплатных турниров

Компания PokerMatch разыграет 100 тысяч долларов во фриролл-турнирах / Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает радовать своих клиентов крутыми акциями. В середине октября компания начала дарить новым клиентам бонус в 330 гривен.

Теперь же PokerMatch предлагает игрокам заработать на фрироллах. С 1 ноября по 25 декабря рум будет ежедневно проводить бесплатные турниры по Безлимитному Холдему Special Promo Freeroll.

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Общая гарантия ивентов составит 100 тысяч долларов! Все 55 событий будут стартовать в 20:00 и завершатся на Рождество супертурниром PokerMatch One Million Freeroll с гарантией 1 миллион гривен.

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Новые игроки, которые зарегистрируются после 26 октября, смогут играть во фрироллах сразу после пополнения своего счета на любую сумму, указав промокод FREEROLL. Регистрация на PokerMatch доступна по ссылке.

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PokerMatch – крупнейший покер-рум Украины / Фото: PokerMatch

Для действующих клиентов компании необходимо сгенерировать рейк в 250 гривен, чтобы получить доступ к ивентам. Подробные правила участия во фрироллах, а также полное расписание турниров доступно на официальном сайте PokerMatch. Не упустите возможность громко заявить о себе!

СПРАВКА. Фриролл - турнир по покеру без турнирного взноса (бай-ина). Обычно призовой фонд ивента формируется за счет средств участников, тогда как во фрироллах призы выделяются самим покер-румом. В качестве призов фрироллов могут быть деньги, покерные аксессуары или право на выступление в другом покерном турнире (фрироллы-сателлиты).