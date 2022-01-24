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Крипторынку пророчат смерть в 2022 году! Почему биткоин готовится к "ледниковому периоду"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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24 января, 17:47
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Эксперты из Business Insider считают, что рынок криптовалют ожидают тяжелые времена. Главной причиной проблем станут высокие процентные ставки
Биткоин ожидают непростые времена
Биткоин ожидают непростые времена / Фото: Getty Images

2021 год стал эпохальным крипторынка, в том числе и для самой популярной валюты биткоина. Год назад курс BTC был равен примерно 28,5 тысячи долларов, а уже в ноябре цена взлетела до 69К.

Однако несмотря на ожидаемый рост, в конце года криптовалюту ожидал обвал. Курс биткоина упал сначала до 45 тысяч долларов, а неделю назад и вовсе достиг 36 тысяч. Эксперты полагают, что наступил крест смерти биткоина.

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Тем временем, некоторые ресурсы считают, что в 2022 году крипторынок умрет. В частности, Business Insider считает, что нас ожидает вовсе не "биткоиновая зима", а "ледниковый период" криптовалюты.

Биткоин – самая популярная валюта на крипторынке

Он и может стать концом существования биткоина. Эксперты считают главными причинами такого развития событий:

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  • повышение процентных ставок ФРС (Федеральная Резервная Система США) на криптовалюты
  • сокращение поддержки крипторынка
  • запрет биткоина в России
  • отсутствие веры инвесторов в потенциал технологии
  • массовая продажа биткоинов

Забавно, но еще в середине декабря то же издание Business Insider прогнозировало рост курса биткоина до 100 тысяч долларов в начале 2022 года.

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