Крест смерти для биткоина: что это такое и чего ждать от криптовалюты в феврале

Эксперт объяснил, почему сложно достоверно спрогнозировать курс биткоина на ближайший месяц, а также назвал причины падения курса криптовалюты

Курс биткоина продолжает оставаться нестабильным / Фото: Getty Images

2021 год стал годом прорыва для криптовалюты и в частности для биткоина. Еще 12 месяцев назад курс BTC составлял примерно 28 тысяч долларов, тогда как уже в ноябре цена "битка" добралась до отметки 69 тысяч.

Однако уже в декабре криптовалюту ожидал резкий спад. Курс биткоина обвалился аж на 12 тысяч долларов. Эксперты полагают, что для биткоина наступил крест смерти. Главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук эксклюзивно для Segodnya прояснил данную ситуацию на крипторынке.

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"Крест смерти – это техническое объяснение потенциального дополнительного разворота цены вниз. Есть такие сигналы свечного анализа на рынке или сигналы индикаторов, которые подсказывают, что цена может приостановить ход вверх или вниз и разворачиваться.

Такие сигналы никогда не дают гарантий, что ситуация состоится, но предупреждают о возможном событии. Так вот непосредственно крест смерти – это пересечение 50-дневной скользящей средней с 200-дневной скользящей средней. Этот паттерн указывает на возможное снижение стоимости актива.

Но также стоит отметить, что пересечение скользящих средних происходит в тот момент, когда цена уже снижается какое-то время. В момент пересечения статистически цена дает откат в обратную сторону, чтоб технически роботы не могли использовать этот сигнал для спекулятивного извлечения прибыли.

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Если оценивать ситуацию с точки зрения сигнала для биткоина, то очевидно, что такой сигнал произошел после фактического падения цены актива. Дальнейшее снижение цены возможно по различным фундаментальным причинам.

В частности, мы ждем, что в январе цена биткоина будет колебаться в диапазоне 37,7 – 46,2 тыс. доллара США за монету в связи с тем, что рынок не получил четких сигналов для накопления защитных активов и не получил сигналов для распродаж этих защитных активов.

Критический рост инфляции в США, рост инфляции по всему миру, продолжение пандемии COVID, а также предстоящие изменения монетарной политики США в совокупности с энергетическим кризисом для многих стран и неопределенностью регулирования криптовалют – повод переосмыслить инвестиционную тактику для различных банков и инвестиционных компаний.

Прогнозы до конца месяца и на февраль умеренно оптимистичные. Мы ждем, что активные спекулянты, которые открывают позиции внутри недели, смогут извлечь максимальную прибыль.

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Тактика покупки биткоина с целью долгосрочного удержания может периодически выводить сделки в прибыль, но из-за неопределенности действий большинства участников крипторынка всплеска цен до 70-80 тысяч долларов ждать не приходится.

Возможно, что комментарии представителей ФРС США (будь то подготовка к заседанию ФРС США или непосредственно решение по ставке от ФРС США) будут тем самым моментом, когда волатильность по BTC будет резко возрастать. И именно в эти моменты актив будет дорожать".